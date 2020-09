"Umjetnost voli građane”: Projekt Ilica: Q'Art

Projekt Ilica: Q'Art ponovo će oživjeti Ilicu i u svom rujanskom izdanju. Uz partnere projekta: kazalište Gavella, Akademiju likovnih umjetnosti i HDLU građane želi privući u samo ranjeno srce grada, kako bi, unatoč svim krizama i nedaćama koje su snašle grad i njegove ljude, pokazao da zajednica živi i kad je najteže i potaknuo ljude na solidarnost, ali i na promišljanje i aktivaciju u smjeru boljeg i kvalitetnijeg života u Zagrebu.

13. rujna od 10:00h do 15:00h zaustavit će se tramvajski promet kako bi građani mogli uživati u iličkom šušuru. Želite popiti kavu ili hladnu Žuju - službeno pivo druženja na iličkim tračnicama ili prošetati od Frankopanske do Primorske i zaviriti u ponudu brojnih kreativaca koji će predstaviti svojih unikatnih ruku djela? Ili možda želite uživati u različitim performansima te u bogatom glazbenom programu na čak šest lokacija? Sve to moći ćete doživjeti u Ilici u nedjelju, a već u subotu, 12. rujna dio programa će se održati u dvorištu Akademije likovnih umjetnosti gdje će tijekom oba dana biti organizirane brojne kreativne radionice za najmlađe od 10:30 do 16:00h, a na istoj lokaciji, također u subotu i nedjelju od 20:00h Gavella će premijerno u Zagrebu izvesti predstavu "Višnjik".

Uz bogat program i ovo izdanje Projekta Ilica: Q'Art ima i humanitarnu notu pod nazivom "ART ❤ ART" ("Art voli Art"), u okviru koje će se prikupljati sredstva za obnovu kulturnih institucija oštećenih u potresu.

Bend Milk s Majom Rivić, Sonic Diptych i Oridano Gypsy Band samo su neki od vrhunskih jazz izvođača zaduženi za glazbeni dio programa, a plesači svih uzrasta moći će uživati u plesnim izvedbama Larise Lipovac te Hoop 'n' Flow ekipe.

„Sve maske su pale" naziv je sasvim posebnog koncepta - second hand modne revije koja će se realizirati uz podršku TTF-a, Zagrebačkog holdinga i adidasa, a „iličkom modnom pistom" 13.rujna, u 13.00 sati prošetat će brojna poznata lica.

Veliku podršku projektu dao je i Grad Zagreb te Turistička zajednica grada Zagreba čija je direktorica, dr.sc. Martina Bienenfeld, uoči održavanja rujanskog izdanja izjavila: „Nakon sjajnog lipanjskog izdanja Projekta Ilica: Q'Art, raduje nas da možemo pružiti podršku i novom izdanju. Sada smo u TZGZ, možda više nego ikada, osjetljivi na događanja u užem centru grada za koja smatramo da moraju biti svedena u održive okvire, a upravo Q'Art putem različitih umjetničkih akcija naglašava važnost kulturnih i kreativnih projekata kao onih koji kvalitetno oživljavaju duh grada. Ovakvim promišljanjem ponude centra Zagreba kroz umjetnost i kreativu, stvara se dodatna vrijednost aktivnostima vezanima uz turizam, ali i gospodarstvo općenito. To čini Projekt Ilica: Q'Art autentičnim, održivim i kvalitetnim te se veselimo novom izdanju koje će i simbolički obilježiti kraj ljetnih događanja u našem gradu."

Autori Projekta Ilica: Q'art su umjetnici Aleksandar Battista Ilić i Ivana Nikolić Popović. Umjetnički projekt je u Ilici započeo 2000. god. kao Community Art, a od 2017. god. poprima format velikog događanja na Ilici koje uključuje brojne sudionike kako bi zorno prikazao svoj izrazito participativni model promišljanja održivog razvoja i budućnosti u urbanoj zajednici.

Projekt Ilica: Q'Art poziva građane da dođu oživjeti srce Zagreba.

Držimo fizičku distancu, ali budimo blizu i brinimo jedni o drugima jer MI GRAĐANI SMO GRAD.

Program svih događanja: https://projektilica.com/program-2020-rujan/