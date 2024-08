Udobnost stanovanja je važna stvar

Udobnost stanovanja igra ključnu ulogu u kvaliteti života i općem zadovoljstvu svakog pojedinca. U suvremenom svijetu, gdje tempo života postaje sve brži, naš dom postaje utočište koje nam pruža mir, sigurnost i udobnost. Svaki aspekt doma, uključujući i tehničke sustave, doprinosi stvaranju prostora u kojem se osjećamo sretno, opušteno i ispunjeno. Jedan od ključnih elemenata koji pridonosi udobnosti stanovanja je učinkovit i tihi kanalizacijski sustav. U tom kontekstu, Vargon, vodeći proizvođač cijevnih sustava i ponosni član Wienerberger grupacije, u svom asortimanu ima vargokal plus niskošumni kanalizacijski sustav. Ovaj napredni sustav, dizajniran za smanjenje buke, donosi vrhunske performanse i održivost.

Ovaj inovativni sustav omogućuje tihu i učinkovitu odvodnju otpadnih voda, što je posebno važno u stambenim i poslovnim objektima gdje je tišina ključna za udobnost korisnika. Njihova troslojna konstrukcija kombinira unutarnji sloj za izuzetnu čvrstoću, srednji sloj koji značajno smanjuje zvuk protoka tekućine te vanjski sloj koji pruža otpornost na vanjske utjecaje poput korozije i mehaničkih oštećenja. Sustav uključuje zvučno apsorpcijske obujmice razvijene unutar Wienerberger grupe, koje minimiziraju prijenos buke kroz zidove i stropove, čime se dodatno poboljšava kvaliteta života u zatvorenim prostorima.

Neovisna ispitivanja provedena na institutu Fraunhofer u Stuttgartu potvrđuju da vargokal plus sustav ne prelazi razinu buke od 17 dB(A) pri protoku vode od 2 l/s, što zadovoljava najstrože zahtjeve u arhitekturi. Ovo znači da vargokal plus sustav ne samo da poboljšava funkcionalnost zgrada, već i pridonosi miru i tišini u domovima i uredima.

Smanjenje buke pri protoku vode čini ovaj sustav idealnim za višestambene zgrade, osiguravajući mir i tišinu tijekom odmora ili noću. Dodatno, vargokal plus ventilacijska račva sprječava povratni tok otpadnih voda i neugodnih mirisa u unutrašnjost objekata, poboljšavajući kvalitetu zraka i higijenske uvjete. Na taj način, vargokal plus sustav doprinosi stvaranju ugodnijeg i zdravijeg životnog okruženja za sve korisnike. Jednostavna i brza instalacija vargokal plus sustava smanjuje troškove i vrijeme ugradnje, što je značajna prednost za investitore i instalatere.

Niskošumne troslojne cijevi vargokal plus izrađene su od ekološki prihvatljivih materijala koji se mogu reciklirati nakon završetka njihovog životnog vijeka. Ovakva ekološka svijest doprinosi održivosti i zaštiti okoliša, čineći vargokal plus sustav cijevi idealnim izborom za suvremene građevinske projekte.

Kao dio Wienerberger grupacije, Vargon nastavlja tradiciju inovacija i izvrsnosti, osiguravajući da svi njihovi proizvodi zadovoljavaju najviše standarde kvalitete. Njihova misija je pružiti rješenja koja unapređuju funkcionalnost i udobnost stanovanja, istovremeno brinući o okolišu. Za više informacija o vargokal plus niskošumnom kanalizacijskom sustavu, posjetite Wienerberger web stranicu Vargon - Wienerberger.