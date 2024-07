Projektiranje savršene rasvjete u kupaonici

OBJAŠNJENJE RASVJETE - ŠTO ZNAČE KELVIN, RA, LUMEN I LUKS?

Rasvjeta je važan dio uređenja interijera i može imati značajan utjecaj na atmosferu i raspoloženje prostorije. Temperatura boje, reprodukcija boja, svjetlina i osvjetljenje ovdje igraju važnu ulogu.

TEMPERATURA BOJE (KELVIN) - KOLIKO JE SVJETLO TOPLO ILI HLADNO

Temperatura boje definira kako se boja svjetlosti percipira. Određuje koliko je svjetlost topla ili hladna i mjeri se u kelvinima (K). Što je viša vrijednost kelvina, svjetlost je hladnija (plavkasta). Niže vrijednosti kelvina percipiraju se kao toplije svjetlo (žućkasto). Na primjer, konvencionalne žarulje imaju temperaturu boje od oko 2700 K, što ih čini toplijima i žućkastima. Nasuprot tome, dnevna svjetlost ima temperaturu boje između 5000 i 6500 K i čini se hladnijom s plavkastim tonom.

Općenito, razlikuju se različite kategorije bijelog svjetla:

Topla bijela ima temperaturu boje ispod 3300 K i stvara toplu, ugodnu rasvjetu. Često se koristi u stambenim prostorima, kao što su spavaće sobe, dnevne sobe ili hodnici.

Neutralna bijela ili univerzalna bijela ima temperaturu boje između 3300 i 5300 K i stvara ugodno svijetlo svjetlo koje se koristi u radnim prostorima, kao što su uredi, škole i knjižnice.

Hladna bijela ima temperaturu boje od preko 5300 K i stvara hladnu, plavičastu svjetlost koja se često koristi u operacijskim dvoranama, laboratorijima, industrijskim postrojenjima i drugim mjestima gdje su potrebni povećana koncentracija i pozornost.

PRIKAZ BOJA (RA VRIJEDNOST)

Reprodukcija boja odnosi se na to koliko prirodno boje predmeta izgledaju pod određenim uvjetima osvjetljenja. U kupaonici je to osobito važno kada se gledate u ogledalo kako biste vidjeli prirodne tonove kože i kose te boju odjeće ili šminke.

To je predstavljeno Ra vrijednošću, također poznatom kao CRI (Colour Rendering Index). Na ljestvici od 0 do 100, određuje koliko točno izvor svjetlosti prikazuje boje objekata u usporedbi s prirodnim dnevnim svjetlom. Što je vrijednost veća, to su prikazane boje bliže izvornim. Vrijednost Ra od 100 odgovara prikazu boja koji se postiže prirodnim dnevnim svjetlom. Na nižim Ra vrijednostima boje izgledaju iskrivljeno ili izmijenjeno.

Naš savjet: Vrijednosti od 80 Ra i više dobra su referentna točka za interijere. U kupaonici se preporučuje vrijednost iznad 90 Ra za prirodan prikaz tonova kože.

SVJETLINA (LUMEN)

Vrijednost lumena (lm) pokazuje koliko je svijetli izvor svjetlosti. Što je veća vrijednost lumena, to je svjetlo svijetlije.

OSVIJETLJENOST (LUX)

Osvijetljenost definira koliko svjetlosti pada na određenu površinu na određenoj udaljenosti od izvora svjetlosti, a mjeri se u luksima (lx). Što je veća vrijednost luksa, to je intenzivnije osvjetljenje na odgovarajućoj površini. Vrijednost luksa je važna kako bi se osiguralo da je osvjetljenje u prostoriji dovoljno svijetlo i ugodno za oči.

SAVJETI ZA OPTIMALNO OSVJETLJENJE U KUPAONICI

Savjet 1: Korištenje izravne i neizravne rasvjete

Dizajneri interijera pokušavaju postići dobru ravnotežu između izravne i neizravne rasvjete u kupaonici.



Izravno osvjetljenje: Rasvjeta s fokusiranim svjetlosnim snopom stvara izravno osvjetljenje. To potiče stvaranje sjena i rezultira prirodnom živopisnošću (ako dolazi odozgo). Međutim, izravno osvjetljenje također stvara visoke kontraste i stoga u nekim slučajevima nepovoljne sjene.



Difuzno osvjetljenje: Difuzno osvjetljenje nastaje kada se svjetlosna zraka filtrira ili rasprši.



Neizravno osvjetljenje: U neizravnom osvjetljenju izvor svjetlosti reflektira predmet ili zid. I difuzna i neizravna rasvjeta ravnomjernije raspoređuju svjetlost, ali daju samo prigušenu rasvjetu kada se koriste same.

Savjet 2: Kombinirajte između pet i sedam izvora svjetla

Preporuča se kombinacija nekoliko izvora svjetlosti za stvaranje uravnotežene rasvjete za različite aktivnosti. Količina ovisi o veličini prostorije, vrsti i intenzitetu željene rasvjete te individualnim zahtjevima.

U kupaonici se preporučuje kombinacija sljedećih vrsta rasvjete:



Glavna rasvjeta: Raspoređuje svjetlo po cijeloj prostoriji, na primjer stropna svjetla, ogledalo u kupaonici s osvjetljenjem ili ormarić s osvjetljenjem.



Rasvjeta namještaja: Naglašava zanimljive elemente i stvara atmosferu, na primjer osvjetljenje otvorenih površina namještaja ili osvjetljenje ispod namještaja.



Rasvjeta za atmosferu: Koristi se uglavnom u dekorativne svrhe, na primjer reflektori usmjereni na predmet ili svijeće.



Rasvjeta sanitarne opreme: Sanitarni proizvodi s integriranim izvorima svjetlosti koji nude dodatne funkcije, na primjer tipke za aktiviranje s orijentacijskim svjetlom koje se aktivira čim netko priđe WC školjci.

