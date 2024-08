Novi trendovi u kupaonicama

Proteklih sezona događa se veliki comeback zidnih tapeta u dizajnu interijera. I ne, nije to samo trend jer se tapete postavljaju u raznim bojama, uzorcima i printevima, a uz estetske imaju i brojne funkcionalne prednosti. U pitanju je efikasno i jednostavno rješenje kojim ćete obogatiti prostor, učiniti ga osobnim i toplijim jer tapeta je ipak komad fine tkanine na zidu. No, tehnologija izrade tapeta je toliko napredovala da se danas tapete sve više koriste i za uređenje zidova u kupaonicama. Ako je netko do sad i bio skeptičan oko toga jesu li tapete dobro rješenje za prostore u kojima je veća količina vlage, donosimo bitne savjete koji će vas uvjeriti u pouzdanost i kvalitetu vodootpornih tapeta.

Za one kojima su dosadile fuge i želite jednostavnije čišćenje i održavanje kupaonskih zidova te originalan dizajn, rješenje se krije u tapetama. Na našem tržištu, domaći proizvođač MagissWall nudi visokokvalitetne zidne tapete koje su idealna zamjena za pločice. Osim funkcionalnih, tapete imaju i brojne dizajnerske prednosti. S obzirom da MagisWall omogućuje potpunu personalizaciju tapeta, možete boje i uzorke na zidu u potpunosti prilagoditi izgledu vaše kupaonice. „Era kupaonice kao najnezanimljivije prostorije doma je završila. Uz tapete kupaonice mogu postati prave male oaze zanimljivog i estetski privlačnog dizajna. Dva su pristupa korištenju tapeta u kupaonici. Mogu se koristiti u kombinaciji s pločicama ili samostalno na svim zidovima. Ako ih kombinirate s pločicama, savjetujemo da koristite neutralnije pločice i tapetom naglasite jedan zid. U toj varijanti se možete odlučiti za hrabrije, tamnije, kolorističnije motive. Ako birate tapete za sve zidove kupaonice, savjetujemo da izaberete jednostavnije, svjetlije uzorke. Možete naravno izabrati i dizajnersko rješenje koje stavlja focus primjerice na jedan zid, dok su ostale površine neutralne i jednostavnije" preporučuje Janja Pavetić, suosnivačica i kreativna direktorica MagisWalla.

Ključno je kao i inače, voditi računa o dizajnu cijele prostorije i uskladiti boje i uzorke tapeta s ostatkom namještaja. Uz male preinake, možete u vlastitom domu stvoriti pravu wellness oazu i uživati u opuštajućim trenucima.

Kako se postavljaju vodootporne zidne tapete?

Fiberglass tapeta je visokokvalitetno rješenje, izrađeno od tkanih staklenih vlakana te je kao takvo dugotrajno, otporno na habanje, te pogodno čak i za upotrebu u objektima s velikom fluktuacijom (hoteli I wellnessi). Jednostavne su za održavanje te se čiste uobičajenim sredstvima za čišćenje u domaćinstvu.

Proces ide tako da je zid potrebno pripremiti (slično kao s pločicama), te staviti hidroizolaciju na mjesta gdje je potrebno (tuš i slično).

Nakon što je podloga spremna, suha i ravna, nanosi se dubinska impregnacija.

Nakon što se ona osuši (2-3 sata), nanosi se specijalizirano vodootporno ljepilo, te se po njemu postavlja tapeta.

Nakon sušenja ljepila, potrebno je nanijeti završni premaz u 2 sloja, te rubove zaštititi silikonom.

Brzo i jednostavno rješenje

Ako ipak ne želite razbijati i skidati pločice sa zida, ali želite novi izgled vaše kupaonice, odlična je informacija da se ove tapete mogu postavljati i na postojeće pločice. U tom slučaju je potrebno prije izravnati fuge sa specijaliziranom masom i onda odraditi postupak koji je gore opisan. Tapete nisu više dio retro povijesti, tapete su dio novih tehnološki unaprijeđenih trendova u našem domu, a sve u cilju kreiranja što ljepšeg životnog prostora i što lakšeg održavanja.