Misteriozni paketi stižu u Rijeku

Nakon dva uspješna događanja u Zagrebu i Splitu, jedinstveni koncept misterioznih paketa stiže i u Rijeku. Francuska start-up tvrtka King Colis od ponedjeljka 2. veljače do subote 7. veljače otvara svoju pop-up trgovinu u Tower Center Rijeka, donoseći posjetiteljima još jedno nesvakidašnje shopping iskustvo. Tako znatiželjne kupce očekuje čak 10 tona izgubljenih paketa u kojima će, uz malo sreće, pronaći pravo izgubljeno blago i postati novi vlasnici dizajnerske odjeće i obuće, modnih dodataka, high-tech uređaja i drugih neočekivanih iznenađenja.

Pop-up trgovina bit će smještena na četvrtom katu trgovačkog centra Tower Center Rijeka, pored trgovine „DB", a izgubljeni paketi prodaju se po težini. Posjetitelji će moći birati između dvije kategorije paketa - standard i premium. Cijena standard paketa iznosi 2,29 eura za 100 grama, dok je premium paket dostupan po cijeni od 2,99 eura za 100 grama. Pravila ove jedinstvene potrage za blagom su jednostavna - kupci imaju deset minuta za odabir paketa, bez mogućnosti otvaranja prije kupnje, nakon čega slijedi plaćanje i trenutak otkrivanja sadržaja. Svi paketi prošli su carinsku kontrolu i ne sadrže ništa opasno ili ilegalno, a njihov sadržaj je nepoznat - i kupcima i King Colisu.

„King Colis nastao je iz želje da izgubljenim paketima udahnemo novi život, a običnu kupnju pretvorimo u iskustvo koje se pamti. Ponekad se u paketima može pronaći pravo blago. Tako je u Francuskoj otkrivena mala zlatna poluga, a nedavno u Italiji iznimno rijetka Pokémon karta u vrijednosti od 3.000 eura! Zato naš koncept danas privlači sve veći interes diljem Europe, a u svakom gradu misteriozni paketi donose nove avanture i iznenađenja. Nakon sjajnog odaziva u Zagrebu i Splitu, raduje nas prilika da ovaj koncept sada predstavimo i u Rijeci. Veselimo se što ćemo riječkim kupcima ponuditi iskustvo u kojem svako otvaranje paketa skriva novu priču i - nadamo se - nešto što će im izmamiti osmijeh na licu", izjavio je Killian Denis, izvršni direktor i suosnivač King Colisa.

Pop-up trgovina bit će otvorena ponedjeljkom od 14:00 do 20:30 sati, dok će od utorka do subote raditi od 9:30 do 20:30 sati. Ulaz je slobodan za sve posjetitelje, a maloljetnici trebaju biti u pratnji odrasle osobe. Kako bi se izbjeglo čekanje u redu, zainteresirani mogu unaprijed rezervirati svoj fast pass putem službene web stranice.

Osim što nudi element iznenađenja i drugačije shopping iskustvo, King Colis aktivno potiče održiviji pristup kupovini. Globalni problem prekomjerne potrošnje dodatno naglašava činjenica da se svake godine milijuni internetskih paketa izgube zbog pogrešnih adresa ili neuspješnih dostava, a većina ih na kraju bude uništena. King Colis takve pakete otkupljuje, pažljivo sortira i vraća u promet, pružajući im novu svrhu i pritom izravno pridonoseći smanjenju otpada. Kupnjom misterioznih paketa posjetitelji ne sudjeluju samo u jedinstvenom iskustvu, već i u stvaranju pozitivnog ekološkog učinka.

Održivost je jedna od ključnih vrijednosti brenda King Colis, što potvrđuje i činjenica da su njihove trgovine u potpunosti izrađene od recikliranih materijala, a svi ostaci doniraju u dobrotvorne svrhe.