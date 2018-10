U Vintage Industrial stiže moćni ELDER

U četvrtak 11. listopada vraća nam se američki ELDER - jedan od najboljih i najzanimljivijih doomy/psych/prog/rock bendova i to dvije godine nakon premijerne svirke upravo na našem Massive Infection festu 2016. Ovaj put dovode i pojačanje sa sobom - ANCESTORS - space/doom psych post rock trio iz LA-a.

Jedan od trenutno najpoznatijih i najzanimljivijih psych/stoner/doom bendova ELDER po drugi put stiže u Hrvatsku, točnije u zagrebački Vintage Indstrial.

Nakon što su 2016. promovirali treći album LORE, ove godine se vraćaju promovirati prošlogodišnje izdanje 'Reflections of a Floating World' koje je dobilo jedan bezvremenski zaokret u pristupu glazbi. Upravo to ovaj bend i diže iznad prosjeka. Žive kroz glazbu i to se najbolje vidi sa svakim novim albumom, a frontman benda Nick je i sam izjavio kako su na njihov način rada utjecali bendovi Color Haze i Dungen.

BC: beholdtheelder.bandcamp.com

FB: facebook.com/elderofficial

DISKOGRAFIJA:

2006. Queen Elephantine / Elder (split)

2007. Elder (demo)

2008. Elder

2011. Dead Roots Stirring

2012. Demos & Live

2012. Spires Burn / Release EP

2013. Live at Roadburn '13.

2015. Lore

2017. Reflections of a Floating World

ČLANOVI:

Nick DiSalvo

Jack Donovan

Matt Couto