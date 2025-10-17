U Kini predstavljen HONOR Magic8

Globalna tehnološka kompanija HONOR, predvodnik u razvoju AI uređaja, u Kini je predstavila novu seriju pametnih telefona - HONOR Magic8. Kao prvi HONOR-ov samo-razvijajući AI pametni telefon, serija donosi najnapredniju generaciju YOYO Agent inteligencije, revolucionarne AI mogućnosti kamere te vrhunske performanse koje postavljaju nove standarde u industriji.

Vodeći model serije, HONOR Magic8 Pro, integrira niz najmodernijih AI inovacija osmišljenih kako bi redefinirale iskustvo korištenja flagship pametnog telefona u eri umjetne inteligencije.

Pametniji život uz YOYO Agenta

HONOR je predstavio seriju HONOR Magic8 temeljenu na naprednim rješenjima u tri ključna područja: hardverske performanse, sistemska interakcija i aplikacijski ekosustav. Njegov središnji element je YOYO Agent, AI asistent sposoban automatski izvršavati zadatke u više od 3.000 scenarija - od svakodnevnih radnji poput "Pronađi sve moje snimke zaslona i izbriši mutne", do složenih poslovnih zadataka poput "Rezimiraj troškove ovog tjedna i pošalji ih mom menadžeru".

Serija Magic8 također uvodi i posve novi AI gumb koji omogućuje trenutačan pristup YOYO asistentu. Dugi pritisak aktivira YOYO video poziv, koji odmah pruža informacije o sadržaju prema kojem je usmjeren. Dvostruki klik pokreće kameru, dok korisnici mogu i prilagoditi funkciju gumba za brzi pristup određenim radnjama, čime se potiče učinkovitiji stil života.

Funkcija YOYO Memories pak stvara osobnu bazu znanja uz potpunu zaštitu privatnosti. Analizira osobne podatke poput fotografija, poruka i dokumenata te koristi dubinsko semantičko razumijevanje za interpretaciju sadržaja, pružajući korisnicima pametnije i sigurnije iskustvo.

Vrhunska AI fotografija i Magic Color

HONOR Magic8 Pro donosi najnapredniji AI telefoto sustav do sada - 200 MP Ultra Night Telephoto kamera s velikim 1/1.4-inčnim senzorom i širokim f/2.6 otvorom blende. Ova kombinacija omogućuje izniman unos svjetla i jasne detalje čak i pri velikim udaljenostima.

Zahvaljujući AI tehnologiji protiv podrhtavanja, korisnici imaju sedam puta veću šansu za kvalitetne zumirane snimke bez stativa . Uređaj postiže CIPA 5.5 razinu stabilnosti, uz četiri puta preciznije prepoznavanje podrhtavanja i brži odziv.

Serija Magic8 uvodi Magic Color, prvi AI sustav za obradu boja koji koristi duboko učenje za inteligentno prepoznavanje 16,77 milijuna boja. Tehnologija sinkronizacije uređaja i oblaka omogućuje precizno praćenje i prilagodbu boja u stvarnom vremenu - od globalne tonacije do lokalnih detalja.

Korisnici mogu jednostavno primijeniti filmske stilove, izraditi osobne predloške iz referentnih slika i koristiti ih direktno u kameri ili putem Magic Portala - bez potrebe za složenim uređivanjem.

Snaga i izdržljivost uz podršku umjetne inteligencije

Seriju HONOR Magic8 pokreće Snapdragon® 8 Elite Gen 5 platforma , uz prvu GPU-NPU AI tehnologiju za super-rezoluciju i generiranje sličica. Ova inovacija omogućuje igranje zahtjevnih igara u 120 fps pri 1080p, čak i ako su izvorno bile 60 fps pri 850p.

Model HONOR Magic8 Pro dolazi s naprednom 7.200 mAh silikonsko-karbonskom baterijom , koju podržavaju tri HONOR E2 čipa za upravljanje energijom. AI optimizira napon, temperaturu i dugotrajnu izdržljivost baterije. Uz 120W žično i 80W bežično HONOR SuperCharge punjenje, uređaj nudi cjelodnevnu autonomiju i iznimno brzo punjenje.

HONOR Magic8 serija koristi MagicOS 10, koji omogućuje besprijekornu povezanost s Androidom, HarmonyOS-om, iOS-om i Windowsom. Korisnici mogu jednostavno dijeliti datoteke, sinkronizirati zadatke i održavati kontinuitet rada na svim uređajima. Također zadovoljava SGS-certificirane standarde otpornosti na padove (10x) te nudi IP68/69/69K zaštitu , čime je spremna za najzahtjevnije uvjete. Ove inovacije potvrđuju HONOR-ovu viziju flagship uređaja koji pruža sigurnost i pouzdanost u svakodnevnom korištenju.

Više detalja o dostupnosti HONOR Magic8 na hrvatskom tržištu bit će dostupno uskoro.