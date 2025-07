Tvornica i Croatia Records za mlade bendove

Tvornica kulture u suradnji s diskografskom kućom Croatia Records unapređuje program Burn Out! Burn Out je nastao s ciljem osnaživanja i jačanja nezavisne glazbene scene i regionalnih izvođača, a u suradnji s Croatia Recordsom program ide korak dalje i stvara nove prilike za nezavisne izvođače: uz koncert u Malom pogonu Tvornice kulture te dodatnu promociju, glazbenici će dobiti brojne prilike za razvoj svoje karijere - od mogućnosti sudjelovanja na vinil kompilaciji, nastupa na Burn Out festivalu, snimanja u studiju Croatia Recordsa ili nastupa kao support velikim bendovima u Tvornici kulture.

Na Burn Out program mogu se prijaviti svi izvođači koji žele svirati u Tvornici kulture, sudjelovati na vinilnoj kompilaciji i dodatno promovirati svoju glazbu, bez obzira jesu li dosad objavili glazbu ili su još uvijek demo izvođač.

Prijava za sudjelovanje u Burn Outu treba sadržavati:

Link s audio ili video s nimk ama

K ratku biografiju

B arem 1 fotografiju

L inkove na društvene mreže

Kontakt: ime i prezime, mail, mob

Također, prijavljeni moraju potvrditi da imaju minimum 30 minuta (poželjno i više) uvježbanog koncertnog materijala, od čega minimum 50% moraju biti njihove autorske pjesme. Prednost će uvijek dobiti oni izvođači koji imajuviše autorskih pjesama.

Prijave se šalju na mail burnout@tvornicakulture.com, a rok za prijave je 15.08.2025., nakon čega će stručna komisija izabrati najkvalitetnije izvođače.

U sklopu programa Burn Out Tvornica kulture ugostila je brojne nezavisne izvođače regionalne scene među kojima su Klinika Denisa Kataneca, Šiza, Šarena Pojava, Mrave brojim, Klot ljudi, Rimljani Ite Doma, Jet Black Diamonds,Turbo Trans Turisti i brojni drugi. Program sada ide korak dalje - u suradnji s najvećom diskografskom kućom u Hrvatskoj, Croatia Records, artistima otvara nove prilike za nastupe, promociju i snimanje novog materijala.

Osim koncerta u Malom pogonu, Tvornica kulture i Croatia Records odabranim izvođačima nude i dodatne pogodnosti kao što su promocija izvođača kroz sve komunikacijske kanale Tvornice kulture, Radio Tvornice, CMC televizije i Croatia Recordsa, dio odabranih izvođača dobit će priliku za sudjelovanje na vinilnoj kompilaciji Burn Out u izdanju Croatia Recordsa, nastup na Burn Out festivalu u Velikom pogonu Tvornice, prilike za nastup kao support velikim afirmiranim izvođačima koji sviraju u Tvornici kulture te pravo na snimanje u studiju Croatia Recordsa.