Turisti u Hrvatskoj nisu baš pretjerano sretni

Hrvatska je država izuzetne ljepote, različitosti, očuvanih prirodnih resursa i prije svega iznimnih povijesnih znamenitosti. No, Hrvatska je država čiji stanovnici očito o tome (pre)malo vode računa, koji nisu toga izrazito svjesni, koji su čak i ravnodušni prema svoj ljepoti države u kojoj žive. To pokazuje i smeće koje je posvuda, uništava se infrastruktura, betonizacija i apartmanizacija je opće prisutna, posebno na Jadranu, podmeću se požari, te time uništava dragocjena vegetacija, što kvari opći dojam svima koji dolaze u Hrvatsku. Hrvatska je „zaostala" u mnogim pogledima za brojnim državama Europske Unije, ali to je sada i njezina najveća prednost, jer nije sve komercijalizirano, te u službi industrije i krupnog kapitala - ukratko su rezultati istraživanja kojega je od 01. svibnja do 01. kolovoza ove godine provela futurologinja Sanela Dropulić, idejna začetnica i direktorica poslovne zajednice Osjeti Hrvatsku, specijalizirana za futurologiju poduzetništva i sociološke odnose.

Istraživanje je obuhvatilo 109 državljanki i državljana Europske Unije od 21 do 67 godina starosti, a koji dolaze radi posla, obiteljskih potreba ili godišnjeg odmora u Hrvatsku. Cilj ovog istraživanja bilo je u prvom redu ispitati kako Hrvatsku, kao 27 članicu velike EU obitelji doživljavaju državljani ostalih članica koji nas posjećuju, u ovoj za nas, rekordnoj turističkoj sezoni nakon korone.

Istraživanje je obavljeno u tri mjeseca u 25 mjesta Lijepe naše - Pula, Brijuni, Rovinj, Rijeka, Senj, Vodice, Krasno, Zavižanj, Paklenica, Zadar, Plitvička jezera, Kumrovec, Zagreb, Orebić, Hvar, Božava, Lošinj, Vrbnik, Baška, Split, Ogulin, Čakovec, Varaždinske Toplice, Zaprešić i Gospić.

Rezultati istraživanja koje je provela Sanela Dropulić, direktorica poslovne zajednice Osjeti Hrvatsku, pokazali su ne samo što EU državljani koji dolaze ove sezone u Hrvatsku - vole kod nas, nego i što ne vole, a kako bi unaprijedili i popravili sve ono što možemo.

Ispitanici su se izjasnili i da vole srdačnost i osjećaj za gostoprimstvo hrvatskih građana, ali da ne vole gramzivost kojega pojedini ispoljavaju, posebice na turističkim štandovima, u restoranima, ali i kod iznajmljivanja smještaja. U istraživanju su poručili i da znaju kada ih „gule" na cijenama, te da nisu „glupi" u procjeni je li to povoljno za njih ili nije.

U Hrvatsku su došli jer je ove godine apsolutni hit i prije svega auto-destinacija, te izrazito sigurna država. Došli su i jer je jeftino i to značajnije nego u ostalim mediteranskim državama, poput Italije, Grčke ili Španjolske. Ali vjeruju da tome neće biti tako iduće godine.

U povratak na hrvatsko more 2023. godine ne vjeruje čak 63 posto ispitanika - državljana Europske Unije. Razloge vide uglavnom u ekonomskoj krizi, neizvjesnosti političkih odnosa u Europskoj Uniji spram Rusije, potencijalnom izbijanju novih zaraza, te općem siromaštvu koje bi moglo zavladati Europskom Unijom već na jesen ove godine. Sada su na ljetovanju uglavnom jer troše zalihe tj. ušteđevinu i jednostavno žele malo uživati nakon korone - pojasnila je autorica ovog istraživanja Sanela Dropulić.

Među ispitanicima su bili i belgijski državljani Nele van Hemel (47) i Dirk Vranken (61), koji su ovog ljeta prvi puta u Hrvatskoj, a svoj su godišnji odmor „razbili" na nekoliko hrvatskih lokacija i kratko zadržavanje na njima - uspjeli su obići more, Velebit, Plitvička jezera... Način na koji su ljetovali - zajednički je za čak 58 posto ispitanika.

Većina ispitanika ove je sezone odlučila iskoristiti mogućnost vožnje ugodnim cestama kroz Hrvatsku i obići što je više mjesta u našoj državi. Zadržavaju se kratko po pojedinoj destinaciji, najviše do tri dana i idu dalje. More im je zanimljivo, ali sve više i unutrašnjost Hrvatske. Raduje ih što smo doista sigurna destinacija u kojoj nema izraženog kriminala, da je sigurno čak i ostaviti otključan automobil, ali se zato boje voziti našim prometnicama, jer ističu, osim gustog prometa, građani Hrvatske ne znaju baš dobro voziti i ne poštuju prometna pravila - istaknula je futurologinja Sanela Dropulić.

Dominik Jurina (46), državljanin Slovenije, poput procijenjenih 80 tisuća njegovih sunarodnjaka ima nekretninu u Hrvatskoj. I u svojoj kući ljetuje već 20 godina, pa je Hrvatsku dobro upoznao. Voli njezinu prirodu, povijesnu baštinu, more, šume i planine, ali ne voli činjenicu da se o tome premalo vodi računa - kako o kvalitetnoj ponudi, tako i zaštiti. I on je sudjelovao u ovom istraživanju.

Hrvatska ima izrazito divnu prirodu, ali punu smeća. Šteta jer to je veliko blago koje treba čuvati, a ne uništavati. Građani Hrvatske su osobe koje puno obećavaju, a malo toga ispunjavaju. Hrvatska administracija je jako spora, neučinkovita i komplicirana kad nešto trebaš od nje, ali kad tebe treba administracija hrvatske države - onda su brzi i ekspeditivni. Radujem se druženjima s hrvatskim građanima jer su gostoljubivi, ali su neki od njih jako nestrpljivi - ocijenio je ovaj gost iz Slovenije u istraživanju.

Najviše znanja o Hrvatskoj, te afiniteta prema nama iskazali su gosti iz Njemačke, Slovenije i Češke, koji su ujedno i među najbrojnijima, a najmanje znanja o Hrvatskoj pokazali su u istraživanju Francuzi, Šveđani i Estonci koji su se zatekli u posjetu Hrvatskoj.

No i jedni i drugi poručuju kako je doista ovog ljeta Hrvatska top turistička destinacija, te ne vjeruju da će se sve to ponoviti i iduće godine. Prazne plaže koje su ovogodišnja turistička zbilja u Crnog Gori, mogle bi se nama dogoditi vrlo brzo. Jer uz opće globalne (ne)prilike, puno toga nije razrađeno u hrvatskom turističkom proizvodu. Obilje toga treba unaprijediti na temeljima činjenica hrvatske iznimne prirodne ljepote, gostoljubivosti ljudi i destinacijske privlačnosti za EU građane, da bi i iduće godine ponovili brojke iz ovogodišnje sezone - zaključila je na ovu temu futurologinja poduzetništva Sanela Dropulić, direktorica Osjeti Hrvatsku. Ističe i kako nam dolaze izazovna vremena u kojima će se svakako morati kvalitetno reorganizirati poslovanje, ponuda i turistički proizvod, a prije svega naš stav prema discipliniranom i kvalitetnom radu, kako bi zadržali barem donekle ovakvu posjećenost koju sada imamo.