Europsko civilno društvo podržava My Voice, My Choice

Ako želimo uspjeti uvjeriti Europsku Komisiju da pomogne u osiguravanju pristupa sigurnom pobačaju za sve žene u EU, moraju čuti naše glasove. Zato smo vrlo zahvalni na današnjem pismu podrške organizacija civilnog društva iz cijele Europe.

U pismu, koje je pokrenuo Centar za reproduktivna prava, pozivaju Europsku Komisiju da pozitivno odgovori na našu inicijativu i predloži konkretne akcije kako bi pristup sigurnom pobačaju postao stvarnost za milijune ljudi diljem Europe.

Pismo je potpisalo više od 170 organizacija. Među njima su Amnesty International, Međunarodna federacija za planirano roditeljstvo - Europska mreža, Međunarodna mreža Liječnika svijeta, Europski ženski lobi, Zaklada za žene i planiranje obitelji FEDERA, Poljska i mnoge druge.

Nakon što je više od 1,2 milijuna ljudi svojim potpisima podržalo zahtjeve pokreta My Voice, My Choice, nakon više od dvije godine neumorne kampanje, ovaj trenutak puno znači.

Pokazuje da je naš pokret širok.

To pokazuje da su naši zahtjevi zajednički.

To pokazuje da nismo sami.

Diljem Europe, organizacije koje rade na ljudskim pravima, demokraciji, jednakosti i zdravlju stoje zajedno s jednom jasnom porukom: životi, zdravlje i dostojanstvo žena moraju biti zaštićeni. A Europska Komisija ima moć to učiniti.

Za 21 dan Europska Komisija će odlučiti hoće li provesti zahtjeve inicijative My Voice, My Choice.

Do tada, ostat ćemo glasni. Ostat ćemo ujedinjeni.

I trebat ćete nam.

Hvala vam što ste dio ovog pokreta.