Trump napao Venezuelu i navodno uhitio Madura

Prema informacijama američkih medija, vojna operacija protiv Venezuele potekla je iz Sjedinjenih Američkih Država. Televizijske mreže CBS News i Fox News izvijestile su u subotu da su predstavnici američke vlade, koji su željeli ostati anonimni, potvrdili sudjelovanje američke vojske.

Prema posljednjim informacijama predsjednik Donald Trump je potvrdio napad i preko svoje mreže Truth Social kako su predjednik Venezuele Nicolas Maduro i njegova supruga "uhićeni i odvedeni iz zemlje".

Venezuelanska vlada optužila je administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa za „težak vojni napad". On je, kako se navodi, bio usmjeren na „civilne i vojne lokacije u Caracasu te u saveznim državama Miranda, Aragua i La Guaira u okolici Caracasa".

U priopćenju se dalje navodi da takva agresija „ugrožava mir i međunarodnu stabilnost" te „ozbiljno dovodi u opasnost živote milijuna ljudi". Cilj Sjedinjenih Država, prema tvrdnjama Caracasa, „nije ništa drugo nego prisvajanje strateških resursa Venezuele, posebno njezine nafte i minerala". Vlada u Caracasu proglasila je izvanredno stanje i naložila mobilizaciju cijele zemlje radi obrane od „ovog imperijalističkog napada".

Eksplozije u Caracasu i okolici

Caracas su od oko 2.00 sata po lokalnom vremenu (7.00 sati po srednjoeuropskom vremenu) potresale snažne eksplozije, izvijestili su novinari izvještajnih agencija i stanovnici grada. Također se čula buka zrakoplova. Stanovnici područja Fuerte Tiuna, najveće vojne baze u Caracasu, dodatno su izvijestili o pucnjevima. Eksplozije su zabilježene i oko 2.00 sata po lokalnom vremenu u obližnjem sjevernom obalnom gradu La Guaira, koji je od Caracasa odvojen planinskim lancem.

Ranije je američki predsjednik Trump, nakon ponovljenih američkih napada uz obalu Venezuele, govorio o mogućnosti američkih napada na venezuelansko kopno. Također je izjavio da su dani venezuelanskog lijevo-nacionalističkog predsjednika Madura „odbrojani".

Od rujna američke oružane snage više su puta napadale čamce navodnih krijumčara droge u istočnom Pacifiku i na Karibima. U tim je napadima do sada ubijeno više od 100 ljudi. Kritičari te operacije nazivaju izvansudskim pogubljenjima i kršenjem međunarodnog prava.

U ponedjeljak se Trump osvrnuo na napad koji je možda predstavljao prvi američki kopneni napad u sukobu s Venezuelom. Prema tim navodima, uništeno je pristanište za navodne venezuelanske čamce za krijumčarenje droge.

Međusobne optužbe SAD-a i Venezuele

Sjedinjene Države optužuju Venezuelu da aktivno potiče krijumčarenje droge u SAD te time ugrožava sigurnost zemlje i njezinih građana. Venezuelanski predsjednik Maduro, s druge strane, sumnja u američke planove za njegovo svrgavanje i u nastojanje SAD-a da se domogne golemih venezuelanskih nalazišta nafte.

Zbog vojnih akcija je ograničeno civilni zračni promet oko Venezuele što uključuje i karipske otoke Curacao i Trinidad.