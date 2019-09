Trump je suzdržan, ne bez razloga

Američki "izvori" su bili vrlo brzi u donošenju zaključka kako je za napad dronovima na saudijsku rafineriju na zapadu Arapskog poluotoka kriv Iran. Dokazi su i ovaj put, kao i u prethodnim slučajevima gdje se sumnjalo na iransko učešće, izostali.

Američki predsjednik Trump se isprva nije htio priključiti optužbama, no njegov ton je bio više nego jasan: Sjedinjene Države su "napete i spremne". No prvo se s partnerima u Rijadu želi posavjetovati o daljnjim koracima. Istovremeno je američki predsjednik obećao da će SAD priskočiti u pomoć nacionalnim naftnim rezervama u slučaju nestašice nafte na svjetskom tržištu.

Dramatične posljedice za energetski sektor

Napad, za koji su odgovornost preuzeli jemenski Hutiji, bi zaista mogao imati dramatične posljedice za svjetski energetski sektor jer su napadnuta i teško oštećena postrojenja - najveća postrojenja ove vrste na svijetu. Koje vojne i političke posljedice bi ovaj napad mogao imati za zemlje u regiji, zasad ostaje otvorenim. No bilo bi prejednostavno i pogrešno sada slijepo preuzeti američke optužbe protiv Teherana. Prije svega u paketu s, posljednjih 24 sata često ponavljanim, argumentom "jer Iran Hutije opskrbljuje oružjem".

Teza o "opskrbljivaču oružjem kao počinitelju" bi se po istom principu tako mogla primijeniti i na Washington. Pogotovo ako se uzme u obzir uloga SAD-a u "informacijskoj kampanji" u korist rata. Po ovoj kampanji su Saudijci zaštitnici legalno izabranog predsjednika Jemena Hadija i pomažu mu u borbi protiv pobunjenika Hutija iza kojih stoji Iran. No ni riječi o tome da je Hadi već odavno dao ostavku i da se uglavnom nalazi u Saudijskoj Arabiji.Ovo je poznato već godinama, no je li to zaista dovoljan razlog da se Iran proglasi počiniteljem? Do sada nema dokaza za prisustvo iranske vojske ili čak iranskih vojnih stručnjaka u Jemenu. Saudijce Washington istovremeno otvoreno naziva "prisnim saveznikom". I Washington svoje saveznike otvoreno podržava u ratu s Jemenom koji u međuvremenu već traje preko četiri godine. I to oružjem, bombama i informacijama u ratu koji je dosad odnio najmanje 10.000 civilnih žrtava.

Iran postupa drugačije od Saudijske Arabije

I u prošlosti je uvijek iznova u sjevernom Jemenu, gdje živi etnička skupina Hutija, inače kao i stanovništvo Irana pripadnici šijitske skupine muslimana, dolazilo do sukoba sa Saudijcima. Ratoborni prijestolonasljednik Mohamed bin Salman (kojeg se smatra odgovornim i za smrt novinara Kašogija) je očito mislio ulaskom u rat poravnati stare račune i Jemen dovesti pod saudijsku kontrolu.

Što njemu nije uspjelo u četiri godine, Iran sigurno ni u snu ne pomišlja. Iran se naime još nikada nije direktno vojno miješao u tako udaljenim područjima. Takvo miješanje ne bi opravdala ni strateška važnost tjesnaca Bab el Mandeb.

Svega toga je Washington itekako svjestan što opravdava Trumpovu suzdržanost. Daljnji razlog bi mogao biti i taj da je Trump u svijet pustio ideju o mogućem sastanku s iranskim predsjednikom Rohanijem.