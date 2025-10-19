Tri važna motiva u opusu Nevena Otavijevića

Slikar iz Zadra Neven Otavijević suvremeni je hrvatski likovni umjetnik, autor je zapaženog opusa u ulju i akrilu, izrazito senzibilnog karaktera.

Kontinuirano slika i krajobraze, u posljednje vrijeme diskretno se primakao apstrakciji, zaokružujući svoje ključne interese.

O specifičnosti i osebujnosti krajobraza Nevena Otavijevića već smo pisali, sva more, obale, brodovi, otoci, kuće jedna dio druge, priobalje žive svoje jedinstvene živote na njegovim slikama.

Koliko more utječe na čovjeka, toliko ga i planine dodiruju svojim vrhovima, vjekovna naselja na obali žive svoje vječne živote.

Apstrakcija je oduvijek bila svim autorima i zanimljiva i nesvakidašnji izazov. Tako je i Otavijević počeo slagati, mora se reći uspješno i nadahnuto, svoje nefigurativne motive izgrađujući čudesne cjeline tajantvenih oblika u kolorističkom kolopletu energetskih gibanja.

Bilježeći postojanje zanimljivih vrčeva u neposrednoj blizini a sada i akrilu Otavijević promišlja o sadašnjem trenutku vlastita života, osobnog umjetničkog djelovanja, nalazeći u jednostavnosti predmeta iznimnu inspiraciju za produbljeno poniranje u bit motiva, u njegovu organsku strukturu.

Neven Otavijević pažljivo slika svijet oko sebe, odabirući pojedine elemente koji mu se čine dovoljno izazovni i koji svjedoče o svom vremenu, o sadašnjosti, o trajnosti, o beskraju vremena.

Kolor se sve više ističe, postao je bujniji, dinamičniji, glasniji, dominira u novoj produkciji Nevena Otavijevića.

Slikarstvo Nevene Otavijevića temelji se na autorskoj radoznalosti, emotivnom pristupu i lepršavoj realizaciji.