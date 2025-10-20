Motiv žene u opusu Renata Facan Kušec

Akademska slikarica Renata Facan Kušec zapažena je i cijenjena suvremena hrvatska likovna umjetnica, autorica je kompleksnog opusa s brojnim motivima u ulju, akrilu, akvarelu.

Jedan od osobito značajnih motiva u njezinom opusu jest i složeni motiv žene, djevojke, ljubavnice, majke, zavodnice, umjetnice, balerine, žene iz bliže ili dalje prošlosti.

Renata Facan Kušec realizirala je niz uspješnih ciklusa s mističnim likom žene, zagonetnim i nesalomljivim, stabilnim i gracilnim.

Slikarica uvijek slika žene koje krase iznimna, nesvakidašnja ljepota, božanstveni izgled, rijetkost pojave.

Svaki motiv žene u opusu ove slikarice resi zaseban, uzdvojeni karakter, čvrstina duha i ljepota tijela.

Često su ti likovi označeni notnim , necjelovitim zapisima, ostavljajući dojam kao da je riječ o kruni.

Istodobno, šutljivi, tihi pogledi žena u ovim ciklusima govore i o njihovim tajnama, mnoštvima zabranjenih riječi i misli.

Motiv žena u opusu Renata Facan Kušec izniman je autorski doprinos aktualnoj hrvatskoj umjetnosti.