Tri tipa frajera koji vas čekaju na moru

Postoje tri tipa zavodnika s kojima se tijekom života susretne gotovo svaka žena (posebice u ljetnim mjesecima), a njihovi podrobni opisi koje vam donosimo u nastavku pomoći će vam i da razaznate muljatora od frajera koji zaslužuje drugu priliku.

Džentlmen - svojim manirama dokazuje da džentlmeni još uvijek postoje, ali je i zavodnik koji itekako zna što radi kada se nabacuje ženama. Šarmirat će vas nekim originalnim uletom i komplimentima zbog kojih ćete se osjećati kao dama, a ne kao "lovina". Zatim će iskoristiti i sve druge džentlmenske trikove s kojima je siguran da će apsolutno oboriti s nogu svaku ženu koja voli da je muškarci tretiraju kao kap vode na dlanu. Ako se prepoznajete, onda je ovo savršen frajer za vas.

Gospodin - ne, to nije isto što i gentleman... on nije jedan od onih koji će vam uletjeti s nekom izlizanom frazom koju ste čule već sto puta i prići će vam samo ako ga stvarno zainteresirate. Ozbiljan gospodin s vama će htjeti pričati o - vama, i zaista će ga zanimati vaše djetinjstvo, politička uvjerenja i slične teme koje će prethodno spomenuti zavodnici radije izbjeći pri upoznavanju s vama. A razgovor je sve što ćete dobiti od njega pri prvom susretu, no nemojte misliti da to znači i da ga ne zanimate. Dapače, ovo je najbolji kandidat s dečka s naše liste i vjerojatno jedini koji će se udostojiti nazvati vas ako na njega ostavite dobar dojam.

Šarmer - ovakav frajer u Dalmaciji je poznat i kao "galeb" koji ljeti oblijeće žene sa samo jednim ciljem - da ih odvuče u krevet. On zna sve trikove u knjizi i rijetke odolijevaju njegovom šarmu te je vrlo vješt uvjeravanju žena da su one jedine za njega. No sve je to samo prazna spika kako bi vas obrlatio i ovakav frajer uglavnom nije materijal za ozbiljnu vezu.