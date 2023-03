Tri svakodnevne namirnice koje sadrže alkohol

Znate li da neke popularne namirnice također sadrže alkohol? Vjerojatno niste niti razmišljali o tome, ali da, imaju, štoviše neke od njih imaju priličnu količinu alkohola. No, kad malo bolje razmislite, nije to tako čudno...

Ako imate problema s alkoholom i ne bi ga smjeli piti, evo na što trebate paziti - u nastavku pročitajte koje su to.

Kruh - na prvi pogled, možda vam je i logično da kruh sadrži alkohol, posebno jer sadrži gotovo iste sastojke kao i pivo (osim hmelja) koji prolaze kroz proces fermentacije prije pečenja. kada se kruh diže, možete osjetiti blagi miris alkohola, koji zapravo i doprinosi mirisu svježeg kruha. Ono po čemu se kuh razlikuje od piva jest da pri pečenju ispari većina alkohola, zajedno s ostatkom vode u tijestu. Unatoč tome, alkohol ostaje u kruhu i većina kruha je na neki način alkoholna, a neke vrste kruha mogu imati i čak 1,9 posto alkohola po volumenu. Kruh s dužim vremenom fermentacije imat će veći udio alkohola, koji će teško u potpunosti ispariti prilikom pečenja.

Sok od naranče i voće - s visokim udjelom šećera, sok od naranče zapravo je relativno alkoholan, kao i brojni voćni sokovi koji nisu označeni kao takvi. Sok od naranče može sadržavati do 0,5 posto alkohola po volumenu, zbog čega je malo ispod praga EU-a za označavanje alkoholnog pića. U studiji iz 2016. o sadržaju alkohola u voćnom soku, autori su otkrili da mnoga pića koja se često daju djeci mogu sadržavati znatnu količinu alkohola, osobito sok od naranče, jabuke i grožđa. I poneko voće također sadrži alkohol. Primjerice, prezrele banane imaju do 0,5 posto alkohola po volumenu, a one koje su spremne za konzumaciju obično imaju manje.

Umak od soje - sojin umak sadrži 1,5-2 posto alkohola po volumenu. Umak se proizvodi prirodnim procesom kuhanja koji je sličan vinu ili pivu. Škrob unutar pšenice razgrađuje se tijekom fermentacije, pretvarajući se u etanol i dajući sojinom umaku dio onok karakterističnog okusa. Kao rezultat toga, neki soja umaci su gotovo jednako jaki kao slabo pivo, unatoč tome što nisu označeni kao takvi, i mogli bi imati utjecaja u dovoljno velikim količinama.