Tri navike koje imaju samo radoholičari

Radoholičari čak i svoje slobodno vrijeme provode radeći, a i osjećaju krivnju ako svakodnevno ne ostaju duže na poslu.

Znanstvenici napominju kako ovisnost o poslu postaje, iz dana u dan, sve izraženija jer više ne postoji jasna granica između doma i ureda.

Evo koje navike mogu otkriti jeste li zaista radoholičar:

Posao na prvom mjestu - ako ste odbili posjetiti baku za 90. rođendan ili ste najboljem prijatelju napisali da ne dolazite na njegovo vjenčanje zbog posla, to bi mogao biti signal da ste radoholičar ili da nikako ne znate uskladiti posao s privatnim životom.

Posao vam je stalno na pameti - dođete kući s posla i neko vam postavi pitanje o vašem danu, a vi jednostavno ne prestajte pričati o danu provedenom u uredu.

Radite vikendima - vikendi su posebno važni dani za one koji rade od ponedjeljka do petka, a rad vikendom ne mora biti uvijek znak da je netko radoholičar jer neka radna mjesta zahtjevaju i rad subotom. Ipak, ako sami odlučite svaki vikend koji bi vam trebao biti slobodan provesti u poslu umjesto se družiti s obitelji i prijateljima, to može otkriti da malo previše ulažete u posao.