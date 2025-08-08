Tri najčudnija i neobjašnjiva artefakta vitezova templara

Vitezovi templari, tajanstveni red ratnika-monarha osnovan početkom 12. stoljeća, stoljećima su bili okruženi legendama, mitovima i teorijama zavjere. Iako su povijesni izvori o njima djelomično dokumentirani, mnogi predmeti koji im se pripisuju izazivaju i znanstvenu i javnu znatiželju. Neki od tih artefakata i danas su predmet rasprava jer njihovo porijeklo, svrha ili način izrade ostaju neobjašnjivi. Donosimo tri najzagonetnija...

Mramorna ploča iz Tomara

U portugalskom gradu Tomaru, povijesnom središtu templara u toj regiji, pronađena je mramorna ploča ispisana simbolima koji ne pripadaju niti jednom poznatom pismu srednjeg vijeka. Iako su pojedini povjesničari pretpostavljali da je riječ o šifriranom latinskom ili starohebrejskom zapisu, dosad nitko nije uspio dešifrirati cijeli tekst. Analize su pokazale da je kamen klesan iznimnom preciznošću, a pigmenti urezanih znakova sadrže tragove tvari koje u to doba nisu bile poznate u Europi. Neki istraživači smatraju da ploča možda krije kartu ili upute do skrivenog blaga, dok drugi vjeruju da je riječ o religijskom kodu razumljivom samo templarskim inicijatima.

Oltarna relikvija iz crkve u Laonu

U francuskom Laonu čuva se mali pozlaćeni relikvijar, navodno dar lokalne crkve od strane templara oko 1240. godine. Ono što zbunjuje stručnjake jest njegova unutrašnjost: pored komadića kostiju svetaca, pronađeni su i fragmenti materijala koji nalikuju na staklo, ali pod mikroskopom pokazuju strukturu sličnu modernim optičkim vlaknima. Datiranje tih fragmenata pokazuje da potječu iz 13. stoljeća, što otvara pitanje kako su templari mogli posjedovati materijalne tehnologije koje su u povijesti službeno izumljene tek 700 godina kasnije. Teorije se kreću od toga da je riječ o prirodnom kvarcu oblikovanom ljudskom rukom, do spekulacija o izgubljenom srednjovjekovnom znanju.

Templarski kompas iz Akre

Tijekom arheoloških iskapanja u izraelskoj luci Akri, posljednjem uporištu templara u Svetoj zemlji, 2014. godine pronađen je mali brončani disk promjera oko 7 cm. Na njemu su urezane linije i simboli koji podsjećaju na kombinaciju astrološke karte i navigacijskog kompasa. Iako bi to mogao biti jednostavan pomorski instrument, testiranja su pokazala da disk može precizno odrediti geografske širine pomoću sunčeve sjene - točnost koja nadmašuje većinu poznatih navigacijskih pomagala tog doba. Povjesničari nagađaju da je mogao poslužiti za transkontinentalna putovanja, možda i izvan Europe i Bliskog istoka, što dodatno potpiruje teorije o templarskim misijama u Novom svijetu prije Kolumba.

Sve u svemu, ova tri artefakta - mramorna ploča iz Tomara, oltarna relikvija iz Laona i brončani kompas iz Akre - nisu samo povijesne zanimljivosti. Oni predstavljaju otvorene enigme koje osporavaju naše razumijevanje tehnologije, komunikacije i putovanja u srednjem vijeku. Bez obzira jesu li dokaz o naprednom znanju templara, ostacima izgubljenih civilizacija ili jednostavno pogrešno protumačenim nalazima, ostaju simboli trajne fascinacije ovim legendarnim redom. I dok povjesničari nastavljaju tragati za odgovorima, templari, čini se, i dalje uspijevaju čuvati svoje najveće tajne.