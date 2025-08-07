Legende koje zbunjuju svijet

Znanost još uvijek ne može u potpunosti objasniti postojanje paralelnih svjetova, ali neki slučajevi iz povijesti i suvremenog doba izazivaju sumnju da među nama ponekad borave putnici iz drugih dimenzija. Iako se o ovim slučajevima raspravlja već desetljećima, nitko ih još nije uspio potpuno objasniti. Donosimo tri najpoznatija i najzagonetnija slučaja misterioznih putnika iz "drugih svjetova".

1. Čovjek iz Taureda

Jedan od najpoznatijih slučajeva dogodio se 1954. godine na tokijskom aerodromu Haneda. Muškarac je zadržan na carini jer je imao pasoš zemlje koja - ne postoji. Tvrdio je da dolazi iz države Taured, smještene između Francuske i Španjolske. Pokazao je i autentične dokumente, uključujući bankovne izvode i vozačku dozvolu.

Carinski službenici bili su zbunjeni, a čovjek bijesan jer su ga optuživali da laže. Odveli su ga u hotelsku sobu s dva čuvara ispred vrata. Sljedećeg jutra - čovjek je nestao bez traga, a svi njegovi dokumenti zajedno s njim.

2. Misteriozni putnik u vremenu iz 2003.

Na ulicama Tokija 2003. godine policija je privela čovjeka koji se ponašao dezorijentirano i zbunjeno. Tvrdio je da dolazi iz zemlje pod nazivom "Lizbia" i da nikad nije čuo za Japan. Bio je obučen u zastarjelu odjeću i koristio valutu koja nije postojala desetljećima.

Tijekom ispitivanja, ispričao je da je pokušao doći do svoje kuće, ali da na tom mjestu sada stoji tržni centar. Njegovi odgovori bili su koherentni, ali neprovjerljivi. Kada je nakon dva dana trebao biti premješten na psihijatrijsku evaluaciju - nestao je iz zaključane sobe, a nadzorne kamere nisu zabilježile ništa neobično.

3. Pojava iz Livna, 1981.

U blizini Livna, tada u Jugoslaviji, 1981. godine, lokalni pastir navodno je naišao na čovjeka u srebrnastom odijelu koji je govorio nerazumljivim jezikom. Muškarac je tvrdio da traži "energetski prijelaz" kako bi se vratio kući. Nestao je u trenutku kada je nebo iznad njih zasjalo neobičnom plavom svjetlošću.

Lokalna policija zabilježila je prijavu, ali slučaj je brzo zatvoren. Ipak, brojni mještani tvrde da su te večeri vidjeli svjetlost i osjetili neobjašnjivu nelagodu.

Jesu li ovi ljudi zaista došli iz drugih dimenzija, paralelnih svjetova ili alternativne stvarnosti? Ili su samo žrtve zabuna, prijevara ili psiholoških poremećaja? Dok znanost ne pruži odgovor, ovakvi slučajevi ostaju u sferi misterija - između stvarnosti i nemogućeg.