Tri bizarne teorije zavjera koje su na kraju ispale istinite

Teorije zavjera često zvuče nevjerojatno i nerijetko su predmet ismijavanja. Ipak, povijest nas je naučila da se ponekad i najluđe sumnje pokažu točnima. Donosimo vam tri bizarnije teorije zavjera koje su se, unatoč skepticizmu, pokazale istinitima.

1. MK-Ultra: Eksperimenti ispiranja mozga

Dugo se smatralo da su priče o vladinim eksperimentima ispiranja mozga plod mašte paranoika. No, 1975. godine američka vlada je javno priznala postojanje projekta MK-Ultra. CIA je između 1953. i 1973. godine provodila tajne eksperimente na građanima bez njihova znanja, koristeći droge poput LSD-a, hipnozu i druge metode manipulacije uma. Cilj je bio razviti tehnike kontrole uma koje bi se mogle koristiti u špijunaži i ispitivanju zarobljenika. Kada su dokumenti o ovom programu otkriveni, istina je šokirala svijet.

2. Operacija Northwoods: Lažni napadi kao izgovor za rat

Još jedna teorija koja je dugo smatrana suludom bila je tvrdnja da bi američka vlada inscenirala napade na vlastite građane kako bi opravdala vojnu intervenciju. No, 1997. godine deklasificirani dokumenti pokazali su da je američka vojska 1962. godine doista osmislila plan pod nazivom "Operacija Northwoods". Plan je uključivao lažne napade na američke gradove i vojsku, koji bi se pripisali Kubi kako bi se opravdala invazija. Srećom, predsjednik John F. Kennedy odbio je plan i on nikada nije proveden, ali samo njegovo postojanje pokazalo je do koje mjere su vlasti bile spremne ići.

3. COINTELPRO: Tajno špijuniranje građana

Godinama su aktivisti i politički disidenti tvrdili da ih FBI nadzire i pokušava sabotirati, no njihove su tvrdnje uglavnom odbacivane kao paranoja. Tek 1971. godine grupa aktivista provalila je u ured FBI-ja u Pennsylvaniji i ukrala tajne dokumente koji su otkrili postojanje programa COINTELPRO. FBI je provodio tajne operacije nadzora, infiltracije i sabotaže protiv građanskih pokreta, uključujući borce za ljudska prava, sindikate i protivnike rata u Vijetnamu. Ovi dokumenti doveli su do velikog skandala i reformi unutar FBI-ja.

Dakle, iako su teorije zavjera često neutemeljene i senzacionalističke, ponekad se pokaže da su one koje zvuče najbizarnije zapravo istinite. MK-Ultra, Operacija Northwoods i COINTELPRO primjeri su kako su vlade i institucije sposobne provoditi tajne operacije koje bi se, da nisu dokumentirane, činile kao plod bujne mašte. Ovi slučajevi podsjećaju nas da zdrava doza skepticizma prema službenim narativima može biti itekako opravdana.