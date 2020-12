Zagrebačka Galerija Matice hrvatske predstavlja u četvrtak treći dio projekta "Želim bit k'o Berber" multimedijalne umjetnice Jelene Lovrec, koja će u okviru izložbe posjetiteljima darovati po jedan izloženi rad, uz potpisivanje darovnice.

Umjetnica se afirmirala na domaćoj likovnoj sceni ponajprije zahvaljujući umjetničkim projektima osmišljenima da traju i razvijaju se kroz jedno duže, nerijetko čak i višegodišnje, vremensko razdoblje, a među njima posebno su indikativni projekti što ih je, kaže u najavi izlože Vanja Babić, uz dozu lucidna humora, naslovila Mein Kulturkampf, 'Ko te šiša, Izložba godine i Želim bit' k'o Berber.

Posljednji je započet 2016. kao niz uličnih akcija u kojima je umjetnica svim zainteresiranim prolaznicima omogućavala da bez novčane naknade za sebe odaberu jedan od njenih radova koje je do najfrekventnijih mjesta u središtu Zagreba prevozila u kolicima kakva se koriste u samoposlugama.

S novim vlasnicima bi potpisivala službenu darovnicu, fotografirala ih s odabranom umjetninom, a oni su trebali ispoštovati klauzulu da će odabranu umjetninu smjestiti u svoj stan, fotografirati je i potom fotografiju poslati njoj.

Kao rezultat nastali su svojevrsni triptisi od darovnice, fotografije osobe s odabranom umjetninom snimljene na mjestu darivanja te fotografije iste umjetnine snimljene u stanu.

"Izvorni Jelenini radovi na taj su način završavali u brojnim zagrebačkim stanovima, baš kao i posljednjih desetljeća prošloga i početkom ovoga stoljeća u široj javnosti nadasve popularne slike i grafike poznatog Mersada Berbera, a artefakti povezani s činom darivanja, nakon što ih je umjetnica dala uokviriti, prerastali bi u nove umjetnine", ustvrdio je Babić.

Nova djela nakon određenog vremena prikazala je u Galeriji SC, pri čemu se ponovio identičan princip darivanja i stvorio preduvjete za formiranje novih triptiha, a upravo ti radovi sada su izloženi u Galeriji Matice hrvatske i opet ponuđeni za darivanje.

"Služeći se postupcima izravne komunikacije sa slučajnim prolaznicima odnosno posjetiteljima izložbi te njihova integriranja u projekt Želim bit 'k'o Berber, Jelena Lovrec potvrđuje se kao zanimljiva i dostojna nastavljačica strategija što su ih svojedobno na ovim prostorima primjenjivali pripadnici Nove umjetničke prakse", ocijenio je.

Babić smatra kako Jelenin pristup svojom duhovitom, (auto)ironičnom i ležernom intonacijom na savršen način korespondira s današnjim umjetničkim duhom vremena, uvelike različitim od onoga iz sedamdesetih ili početka osamdesetih godina prošloga stoljeća.

Jelena Lovrec (Zagreb, 1989.) diplomirala je 2014. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, smjer grafika, s pohvalom Cum Laude u klasi profesora Roberta Šimraka.

Realizirala je jedanaest samostalnih izložbi i sudjelovala na brojnim skupnim izložbama, a za svoj je rad više puta nagrađivana i pohvaljivana.

Kako bi darovala svoje umjetnine umjetnica će biti u prostoru galerije u nekoliko termina - u četvrtak, 3. prosinca, od 18 do 20 sati, u srijedu, 9. prosinca od 17 do 19 sati, u petak, 11. prosinca od 17 do 19 sati te u srijedu, 16. prosinca od 17 do 19 sati.

Kako je najavljeno na stranicama Hrvatskog društva likovnih umjetnika, uslijed epidemioloških mjera otvorenja izložbe neće biti, broj ljudi istodobno nazočnih u prostoru galerije ograničen je na 15, upotreba zaštitnih maski je obavezna, kao i dezinfekcija ruku na ulazu.