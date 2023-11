Treba li vam druga, treća, četvrta kava?

Pijete kavu, normalo... no, koliko je možete popiti tijekom dana, a da nema nikakvih posljedica? E pa, to vam ide ovako - ako ste zdravi, obično je prihvatljivo popiti četiri, pet šalica kave dnevno raspoređenih tijekom dana, no važno je napomenuti da svatko ima različitu toleranciju na kofein.

Kava može utjecati na krvni tlak; blag porast krvnog tlaka od 10-20 mmHg kratko vrijeme nakon ispijanja šalice kave je normalan. U pojedinaca koji redovito konzumiraju kavu, ovaj učinak podizanja krvnog tlaka nestaje nakon otprilike dva tjedna. Čak i osobe koje imaju visok krvni tlak mogu konzumirati kavu.

Osim toga, čak tri opsežna istraživanja dokazala su da kod zdravih osoba kava ima pozitivan učinak na rad srca.

Dakle, evo što kažu brojke - do 200 mg kofeina u jednoj dozi ne stvara zdravstvene probleme. Općenito, ako ste dobrog zdravlja, tolerirana dnevna doza kofeina je 300-400 mg.

Kada je riječ o odgovoru na pitanje koliko šalica kave u danu je previše, ključ je u praćenju vlastitog tijela. Ako primjećujete neki od nepoželjnih simptoma, poput ubrzanog lupanja srca, problema s probavom ili osjećaja nemira, razmislite o smanjenju dnevne doze kofeina.

No ako vam trenutna količina kave koju unosite na dnevnoj bazi ne stvara poteškoće, a posebno ako se uz to hranite uravnoteženo i redovito vježbate, zapravo nema razloga da vas to zabrinjava ili da se odričete svog omiljenog napitka

Sve u svemu, prvo provjerite svoje stanje, a onda slobodno navalite na kavu....