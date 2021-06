Trčanje i seks su blisko povezani

Prema seksualnoj terapeutkinji i neuroznanstvenici Nicole Prause, žena može 'prevariti' samu sebe da se osjeća uzbuđeno nakon trčanja jer su otkucaji srca ubrzani - kao kod pravog seksualnog uzbuđenja. Za to postoji i objašnjenje - 'prijenos očekivanja'.

Brzo joggiranje puno učinkovitije od afrodizijaka

"Općenito govoreći, ako vam je srce ubrzano kuca i vidite svog partnera, vjerojatno ćete povezati uzbuđenje s partnerom. Kad i nije tako", rekla je Pruse za The Times.

Naglasila je i da je i brzo joggiranje puno učinkovitije od uzimanja afrodizijaka - koji ni ne postoje. "Afrodizijaci nisu pravi. Nema potrebe trošiti novac na njih." Ključna stvar za orgazam je opuštanje.

Veliki postotak žena ne može fizički postići orgazam

"Morate otpustiti kontrolu." Ako vam kroz glavu prolazi koliko veša imate za pranje, koji ručak ćete napraviti, što ćete obući u kino i pokupiti djecu iz vrtića i škole - neće biti orgazma u vašem životu.

Doktorica Prause kaže kako je 15-20% žena anorgazmično - fizički nesposobno za orgazam. To je zato što je "orgazam nasljedan" - navodno žene čije su majke doživljava orgazme, i to što češće to bolje, i same imaju 'predispoziciju' za kvalitetnije orgazme. A vjerojatno i nije razgovor koji baš želite voditi sa svojom mamom. Stoga, van na trčanje!