Tko želi biti gost emisije KolibriS?

Nakon vrlo uspješne 1. sezone emisije KolibriS, odlučili smo otvoriti vrata svog studija i pozvati zainteresirane umjetnice, umjetnike, djelatnice i djelatnike u kulturi koji žele gostovati u emisiji KolibriS da nam se jave putem otvorenog poziva/natječaja za gostovanje!

Više o emisiji KolibriS možete saznati na linku: https://perceiveart.com/kolibris-jer-umjetnost-je-vazna/

Ukoliko smatrate emisiju KolibriS kvalitetnim formatom unutar kojeg biste mogli predstaviti svoje umjetničko djelovanje pošaljite nam prijavu na e-mail: emisijakolibris@gmail.com

Prijava za natječaj treba sadržavati:

ime, prezime, godinu i mjesto rođenja, kontakt telefon i e-mail (koristit će se isključivo za potrebe komunikacije s prijavljenim autorima) profesionalni životopis (naglasak na umjetničkom djelovanju, djelovanju u kulturi uz dosadašnja postignuća, s naglaskom na područja koja bi mogli obraditi unutar emisije KolibriS) link na Vašu web stranicu i profile na društvenim mrežama gdje možemo vidjeti Vaše profesionalno umjetničko djelovanje ukoliko nemate vlastitu web stranicu pošaljite nam:

za likovne umjetnike (izbor minimalno 15 do 20 fotografija radova iz dosadašnjeg opusa ili porfolio radova) za umjetnike izvedbenih umjetnosti - linkovi na video spotove, koncerte, nastupe, izvedbe.... ostali autori - listu publiciranih djela i aktivnosti, reference i materijale iz kojih možemo steći dojam Vašeg dosadašnjeg djelovanja

*veće datoteke i fotografije pošaljite u jpeg formatu putem https://wetransfer.com/ ili https://www.filemail.com/

minimalno 1/2 kartice do 1 kartice teksta u kojem navodite zašto biste htjeli gostovati u emisiji KolibriS i po čemu se Vaše djelovanje ističe u kontekstu kulture i umjetnosti?

Napomena: emisija se snima u studiju u Zagrebu te bi potencijalni gosti trebali doći do studija, jer nemamo mogućnosti snimanja na terenu. Tu stavku svakako treba uzeti u obzir kod prijave!

Sve prijave slati isključivo na e-mail: emisijakolibris@gmail.com

(ukoliko u maksimalno 3 dana ne dobijete potvrdu da je Vaša prijava zaprimljena, molimo Vas pošaljite prijavu ponovno ili nas kontaktirajte putem poruke na: https://www.facebook.com/KolibriSonja )

Otvoreni poziv/natječaj za sudjelovanje u emisiji KolibriS traje do 1. listopada 2021. (prijave se primaju do petka 1. listopada do ponoći)

Više o emisiji možete saznati na:

Youtube kanalu: https://www.youtube.com/EmisijaKolibriS

Facebook stranici: https://www.facebook.com/KolibriSonja

Facebook grupi: https://www.facebook.com/groups/178469487464750

Instagram profilu: https://www.instagram.com/emisija_kolibris

Kontakt: emisijakolibris@gmail.com