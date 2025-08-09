Tko sve treba vitamin D?

Važnost vitamina D je neupitna jer igra presudnu ulogu u održavanju cjelokupnog zdravlja, od podrške imunosnom sustavu do jačanja kostiju i zubi. Unatoč tome, velikom broju ljudi nedostaje ovaj esencijalni vitamin, uglavnom zbog modernog načina života koji ograničava izlaganje suncu i adekvatan unos prehranom.

Iako bi većina populacije mogla imati koristi od suplementacije vitaminom D, postoje određene skupine kojima je on posebno potreban.

Fizički aktivne osobe - bilo da ste sportaš, rekreativni sportaš, iskusni jogi ili roditelj koji trči za malom djecom, fizička aktivnost zahtijeva snažne mišiće i kosti. Vitamin D je presudan za održavanje mišićne mase, gustoće kostiju i cjelokupnog mišićno-koštanog sustava zbog svoje uloge u regulaciji kalcija. Ako ste iznadprosječno aktivni, svakodnevno uzimanje dodatka vitamina D može osigurati snagu i izdržljivost vašeg tijela.

Osobe starije od 40 godina - kako starimo, sposobnost našeg tijela da proizvodi i aktivira vitamin D opada. Konkretno, tijelu postaje teže pretvoriti sunčevu svjetlost u vitamin D, kao i pretvoriti ga u njegov aktivni, hormonalno aktivan oblik. Zbog toga je starijim osobama, posebno onima iznad 65 godina, teže postići i održati dovoljnu razinu ovog vitamina. Svakodnevno uzimanje kvalitetnog dodatka može im pomoći da održe optimalno zdravlje.

Svi koji žele optimalno zdravlje - ako želite da vaše tijelo funkcionira na najvišoj razini, vitamin D je vaš saveznik. Receptori za vitamin D nalaze se u gotovo svakoj stanici, što znači da je ključan za zdravlje mozga, kostiju, mišića, hormona, probave i srca. Međutim, da bi tijelo iskoristilo sve njegove prednosti, potrebne su mu dovoljne razine. Istraživanja i vodeći zdravstveni stručnjaci sugeriraju da preporučena razina u krvi treba biti 50 ng/ml ili viša, što je značajno više od klinički prihvatljive granice. Ako su vaše razine niže, vrijeme je da razmislite o dodatku prehrani.

Na što paziti kod odabira suplementa

Nisu svi dodaci vitamina D jednaki. Pri odabiru tražite nekoliko važnih svojstava: visoku dozu od oko 5.000 IU kako biste lakše dosegli i održali idealnu razinu, oblik vitamina D3 koji je učinkovitiji od D2 te dodane masti (poput maslinovog, lanenog ili avokadovog ulja) koje poboljšavaju njegovu apsorpciju.