Walter Russell: vizionar s rubova znanosti

Walter Russell (1871. - 1963.) bio je američki renesansni čovjek: slikar, kipar, arhitekt, glazbenik, pisac, ali i samoproglašeni znanstvenik i filozof. Premda je tijekom života stekao priznanje kao umjetnik, širu pažnju je privukao svojim krajnje nekonvencionalnim idejama o prirodi stvarnosti, svemiru, znanosti i duhovnosti. Njegove su teorije često nazivane „kozmičkom sviješću" i smatraju se dijelom ezoterične i alternativne znanosti, a ponekad su i osporavane kao pseudoznanost.

Russel je tvrdio da je 1921. godine doživio četverotjedno „kozmičko prosvjetljenje", stanje u kojem mu je, prema njegovim riječima, otkrivena prava priroda svemira i postojanja. Nakon tog iskustva razvio je cjelovitu kozmogoniju - teoriju o nastanku i strukturi svemira - koja se radikalno razlikovala od tada prihvaćenih znanstvenih teorija. Ključ njegove filozofije bio je da je svemir duhovno utemeljen te da materija i energija proizlaze iz univerzalnog uma, koji je sličan božanskoj svijesti.

Jedna od njegovih najkontroverznijih ideja bila je da atomi nisu fiksne jedinice materije, nego valni izrazi svjetlosti u cikličkom kretanju. Russell je tvrdio da je sve u svemiru ritmički cikličko, uključujući i ljudsku svijest. Kritizirao je Einsteinovu teoriju relativnosti i Newtonovu gravitaciju, tvrdeći da su nepotpune jer ne uključuju „duhovnu komponentu" postojanja. Umjesto toga, predložio je svoju vlastitu tablicu elemenata (sličnu periodnom sustavu), s teorijom da u svemiru postoji više elemenata od onih koje je znanost priznala, ali koji se pojavljuju i nestaju ovisno o svjetlosnim ciklusima.

Russelova ideja o „dualitetu svjetlosti" temeljila se na konceptu da su sve sile u svemiru uravnotežene kroz parove suprotnosti - ekspanziju i kontrakciju, toplinu i hladnoću, muško i žensko, život i smrt. Njegovo učenje nastojalo je objediniti znanost i religiju, te je tvrdio da su oba aspekta samo dva izraza iste kozmičke istine. Ta filozofija kulminirala je u njegovim knjigama poput The Universal One, The Secret of Light i The Message of the Divine Iliad.

Unatoč fascinantnim idejama, znanstvena zajednica uglavnom je ignorirala ili odbacivala njegove teorije zbog nedostatka empirijskih dokaza i neprihvaćanja znanstvene metode. Ipak, Walter Russell i danas ima sljedbenike, posebno među pobornicima duhovne znanosti i alternativne kozmologije, koji u njegovim djelima vide most između duhovnog i materijalnog svijeta.

Russell ostaje osebujna figura na granici između umjetnosti, filozofije i znanosti - inspiracija nekima, izazov drugima, ali svakako netko tko je pokušao vidjeti svijet „iznutra prema van", a ne obrnuto.