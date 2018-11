Oral-B predstavlja svoju posljednju inovaciju: Oral-B GENIUS, prvu inteligentnu četkicu koja postavlja novi standard oralne njege. Nova Oral-B GENIUS četkica donosi naprednu tehnologiju prepoznavanja položaja i kombinira senzore kretanja locirane u samoj četkici s video prepoznavanjem putem kamere na pametnom telefonu. Koristeći Oral-B aplikaciju 4.1 s kojom se spaja putem Bluetootha, u realnom ćete vremenu dobiti povratnu informaciju o načinu četkanja zubi u svim dijelovima usne šupljine. Također, aplikacija vas navodi i koliko dugo četkati zube i kojim pritiskom. Navedene značajke, u kombinaciji s oscilirajućim, rotacijskim i pulsirajućim pokretima te okruglom glavom četkice, pomažu vam da unaprijedite svoju dentalnu higijenu.

„Oral-B GENIUS postavlja novi standard u industriji i zauvijek mijenja način na koji peremo zube. Ovo je nova velika inovacija nakon pojave električne četkice koja eliminira svako pogrešno ponašanje pri četkanju zubi.", rekao je Stephen Squire, globalni direktor marketinga, P&G.

Zdrav osmijeh - što je ideal, a što stvarnost?

Još od 60-ih godina prošlog stoljeća Oral-B poznat je kao inovator u razvoju četkica za zube, a problemi oko njege zubi koji su nas tada mučili, i danas su isti. Stomatolozi, naime, i dalje preporučuju lagano pritisnuti četkicu prilikom pranja zuba, preporučuju prati ih dva puta dnevno i pritom svaki zub četkati polako i temeljito. Stvarnost? Zubi su okrugli, a četkice su pravokutnog oblika. Prosječno vrijeme četkanja je oko 46 sekundi umjesto preporučene dvije minute, te pet puta više pritišćemo četkicu no što bismo trebali. Uz to, uglavnom propustimo očistiti baš sva mjesta.

Oral-B GENIUS četkica za zube osmišljena je kako bi pomogla riješiti te probleme.

Naime, više 73% ispitanika koji su koristili Oral-B interaktivnu četkicu za zube vidljivo su poboljšali svoje oralno zdravlje (u samo 6 tjedana). Isto tako, klinički ispitanici smanjili su karijes za 73% u teško dostupnim područjima četkanja (u dva tjedna).

Zašto je Oral-B GENIUS zaista genijalna četkica za zube?

Tko če(t)ka, taj i doče(t)ka. Oral-B GENIUS sada je dostupna i u Hrvatskoj. Bezbroj je prednosti ove jedinstvene četkice:

Tehnologija detekcije pozicije četkice

Oral-B GENIUS prepoznaje dijelove usne šupljine putem senzora ugrađenih u četkicu i pametni telefon. U kombinaciji s Oral-B aplikacijom 4.1, tehnologija prepozna poziciju četkice i pokazuje ispravan i ravnopravan način četkanja svih zona u ustima.

Oscilirajuća, rotacijska i pulsirajuća tehnologija

Oral-B tehnologija čisti svaki zub pojedinačno i svojom rotirajućom glavom prodire u nedostižna područja. Superioran način četkanja zamjenjuje bilo koju klasičnu četkicu za zube.

Senzor s trostrukom kontrolom pritiska

93 % ljudi koji su prije agresivno pritiskali četkicu, uz pomoć ove tehnologije i Oral-B GENIUS četkice, smanjili su pritisak za 88% .

Profesionalni mjerač

Čak i kada nije povezan s aplikacijom, Oral-B profesionalni mjerač osigurava da se svaki kvadrant usta četka 30 sekundi, što na kraju rezultira pranjem zubi u trajanju do 2 minute i 22 sekunde - dulje od preporuke vašeg stomatologa.

Inovativna nova ručka s okretajem od 360 stupnjeva

Proizvod donosi novu ručku i personalizirani 360° sustav višebojnog osvjetljenja. Putem Oral-B aplikacije, birate između 12 dostupnih boja i tako prilagođavate četkicu svom stilu.

Najduži životni vijek baterije

Samo jedno punjenje dovoljno je za dva neometana tjedna rada četkice.

Oral-B GENIUS i njena aplikacija ubrzo su postigli globalni uspjeh. U prvoj godini, Oral-B prodao preko je 1.5 milijuna Oral-B GENIUS četkica, dok je aplikacija preuzeta 2.6 milijuna puta .

