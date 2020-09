Tisuće milijardi za vraćanje CO2 na nulu

Da bi se rast temperature na Zemlji u ovom stoljeću ograničio na 1,5 Celzijevih stupnjeva, emisija stakleničkih plinova morat će biti svedena neto na nulu.

Komisija za energetsku tranziciju (ETC) globalna je koalicija 40 proizvođača energije, industrijskih tvrtki i financijskih institucija, uključujući ArcelorMittal, HSBC, BP, Shell, Orsted i Bank of America, čiji je cilj gospodarstavo s neto nultom emisijom štetnih plinova od 2050.

Njihovo izvješće pokazalo je da ostvarivanje tog cilja zahtijeva dodatnih 1.000 do 2.000 milijardi dolara ulaganja godišnje, što odgovara nekih jedan do 1,5 posto BDP-a.

Bude li taj cilj postignut, pad životnog standarda u razvijenim i zemljama u razvoju iznosit će nakon 2050. godine manje od 0,5 posto globalnog BDP-a, tvrde autori izvješća.

Nužna su i dramatična poboljšanja u energetskoj učinkovitosti, a godišnja ponuda struje morat će porasti četiri do pet puta da bi dosegnula 90.000 do 115.000 teravat sati.

Godišnji rast kapaciteta za proizvodnju struje iz vjetra i Sunca morat će biti pet do šest puta veći nego u 2019., utvrdio je ETC.

U zgradama, prometu i industrijskom sektoru trebalo bi koristiti samo energiju iz obnovljivih izvora odnosno vodik u slučajevima kada to nije moguće. Sva preostala potrošnja energije trebala bi se dekarbonizirati hvatanjem i skladištenjem ugljika i održivom bioenergijom.

„Nema sumnje da je tehnički i ekonomski moguće postići gospodarstvo s nultom razinom ugljika, što moramo napraviti do 2050.; nula mora značiti nulu, a ne plan koji se oslanja na trajnu i razgranatu upotrebu 'nadoknada' za uravnoteženje nastavljenih emisija", upozorava dopredsjednik ETC-a Adair Turner.

"Ključno je poduzeti nešto u sljedećem desetljeću, inače će biti prekasno", rekao je Turner.

Kina ima resurse i tehnologiju da postane bogata, razvijena ekonomija bez ugljika do 2050. Sve zemlje u razvoju trebale bi biti u mogućnosti postići neto nultu razinu emisija najkasnije do 2060. godine, no bit će potrebna ulaganja u razvoj kako bi se privukli privatni 'zeleni' investitori, zaključuje ETC.