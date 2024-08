Tips & tricks poznatog fotografa Gorana Jovića

Mobilna fotografija u posljednjem desetljeću doživjela je nevjerojatnu evoluciju, transformirajući način na koji bilježimo i dijelimo trenutke iz svakodnevnog života. Ono što je nekada bilo rezervirano za skupe profesionalne fotoaparate, danas je dostupno na dlanu svakog korisnika pametnog telefona. Svaki novi flagship uređaj uvelike pomiče granice inovacija, a današnji pametni telefoni nude nevjerojatne mogućnosti za snimanje fotografija visoke kvalitete.

Jedan od brandova koji je odigrao ključnu ulogu u evoluciji mobilne fotografije, postavljajući nove standarde u industriji kroz kontinuirane inovacije i tehnološke napretke, jest tehnološki div Huawei. Njihov doprinos razvoju mobilnih kamera ne samo da je promijenio način na koji snimamo fotografije, već je i inspirirao mnoge da se upuste u svijet fotografije, istražujući svoju kreativnost na potpuno nov način. Huawei je kontinuirano uključen u globalne aktivnosti kao što su događanja u umjetničkim zajednicama, izvješća o fotografskim trendovima te fotografska natjecanja, što doprinosi globalnom širenju kulture mobilne fotografije. Huawei flagship uređaji fotografske P serije, jednako su entuzijastično dočekani u zajednici profesionalnih i amaterskih fotografa, čemu svjedoče brojne impresivne fotografije prikazane kroz godišnje natjecanje HUAWEI XMAGE AWARDS. Najnoviji uređaji iz serije, koja je ove godine doživjela i rebranding u Huawei Pura 70, ponovo prednjače po svojim fotografskim sposobnostima, što dokazuje i najviša ocjena DXOMARK- a dana Pura 70 Ultra modelu. Od Ultra Lighting Pop Out i Macro kamere do Ultra Speed SnapShoot značajke, Huawei Pura 70 Ultra omogućava korisnicima stvaranje fotografija koje su nekada bile nezamislive za mobilne uređaje. Da je Huawei s ovim modelom uspio premostiti jaz između amaterske i profesionalne fotografije, nudeći alat koji jednako zadovoljava potrebe početnika i zahtjeve iskusnih fotografa, potvrđuje i Goran Jović, pustolov, ambasador branda i jedan od najpoznatijih regionalnih fotografa. Goran je fotograf s međunarodnim iskustvom koji istovremeno ostaje duboko povezan sa svojim lokalnim korijenima, što dokazuju njegove fotografije koje prikazuju i motive egzotičnih lokacija u Africi ili Aziji, kao i neotkrivene ljepote krajolika i ljudi dalmatinskog zaleđa. Kao kreativni partner i ambasador Huaweija, on koristi Huawei Pura 70 Ultra kako bi demonstrirao mogućnosti koje uređaj pruža, naglašavajući da su inovacije koje donosi ključne za svakog fotografa, bez obzira na njegovu razinu iskustva.

"Uz Pura 70 Ultra, mogućnosti su beskonačne - od vrhunske kvalitete noćnih snimaka do nevjerojatnih detalja u makro i portretnom režimu," ističe Jović. Ono što posebno oduševljava je kako Goran koristi AI tehnologiju uređaja za stvaranje savršenih portreta i pejzaža, ističući da su napredne funkcije kamere idealne za hvatanje trenutaka s nevjerojatnom preciznošću i živopisnim bojama. "S ovim uređajem u rukama, svatko može biti fotograf," dodaje Jović, ukazujući na činjenicu da Huawei Pura 70 Ultra ne samo da pojednostavljuje proces snimanja, već i otvara vrata kreativnosti za svakog korisnika.

Kako bi i druge korisnike ohrabrio da istraže sve mogućnosti koje nudi Huawei Pura 70 Ultra, Goran donosi nekoliko tips and tricks savjeta koje donosimo u nastavku teksta.

Više svjetla, više pokreta, više života

Huawei Pura 70 Ultra dolazi s impresivnim sustavom kamera koji omogućuje snimanje jasnih i detaljnih fotografija čak i u uvjetima slabog osvjetljenja. Utra Lightning Pop-out kamera na Pura 70 Ultra opremljena je izvlačnom lećom i masivnim senzorom veličine 1 inča koji prikuplja svjetlo i omogućava čistu i jasnu fotografiju, bez obzira na doba dana i vanjske uvjete. Kako mu je street fotografija jedna od velikih strasti, Goran savjetuje da je najvažnije odabrati dobar kadar, dok samoj kvaliteti gotove fotografije kod Pura 70 Ultra uvelike pridonosi značajka Ultra Speed Snapshot.

Ova nova funkcija omogućuje korisnicima snimanje fotografija onako kako ih vide taj tren, bez potrebe za čekanjem savršenog trenutka, bilo da se radi o uličnim performerima, životinjama ili djeci, kamera će zabilježiti njihovu prirodnost i energiju u pokretu, pružajući oštre i jasne slike. Goran koristi Pro mode na Ultra modelu za kontrolu svih parametara, kako bi postigao ekspresiju sjene ili dubinu motiva koji fotografira i tako jasnije prikazao emociju trenutka. Uz impresivan 35 x zoom i široki kut snimanja, Pura 70 Ultra podjednako oduševljava prilikom snimanja pejzaža, arhitekture, pa čak i grupnih fotografija. Uz pažljivo kadriranje i eksperimentiranje s različitim kutovima snimanja, čak i amateri vrlo lako mogu postići impresivni finalni rezultat.

VIDEO TUTORIAL DOSTUPAN NA LINKU

Portreti puni topline i života

Jedan od najvećih izazova za fotografa amatera je kako na najvjerodostojniji način uhvatiti osobnost i detalje subjekta ispred kamere. Osvjetljenje i pozadina ključni su za dobar portret. Goran za impresivniji rezultat preporučuje korištenje prirodnog svjetla, tamne pozadine i pažljivo odabranog fokusa. "Prirodno svjetlo daje najbolji ton kože i izbjegava oštre sjene," kaže Jović. "Ako snimate u zatvorenom prostoru, pokušajte smjestiti subjekt blizu prozora za mekano, difuzno svjetlo." Jedna od prednosti Huawei Pura 70 Ultra je mogućnost prilagodbe dubine polja.

Goran predlaže eksperimentiranje s različitim razinama zamućenja pozadine (bokeh) kako bi subjekt bio u potpunosti istaknut. "Pravilno postavljena dubina polja može dodati nevjerojatnu dinamiku portretima," ističe Jović. "Igrajte se s različitim postavkama kako biste postigli savršen balans između subjekta i pozadine." Goran naglašava i važnost pravilnog kadriranja i perspektive. "Detalji poput teksture kože, boje očiju ili čak pojedinačnih vlasi kose mogu dodati dubinu i karakter portretu; mala prilagodba može napraviti veliku razliku i pomoći da vaš portret izgleda profesionalno," kaže Jović. Također predlaže eksperimentiranje s različitim kutovima snimanja kako bi portreti bili zanimljiviji i dinamičniji.

VIDEO TUTORIAL DOSTUPAN NA LINKU

Nadahnjujuća inspiracija iza kreativnog stvaranja

Huawei Pura 70 Ultra nudi nevjerojatne mogućnosti za mobilnu fotografiju, a uz savjete profesionalnog fotografa poput Gorana Jovića, korisnici mogu podići svoje vještine na novu razinu. Bez obzira radi li se o portretima, pokretu, pejzažima, makro fotografiji ili videozapisima, ovaj uređaj otvara vrata kreativnog izražavanja čak i foto amaterima, dok Huawei poziva one vještije i hrabrije poziva da svoje radove snimljene Huawei mobilnim kamerama prijave na ovogodišnje XMAGE natjecanje.

HUAWEI XMAGE Awards 2024. natjecanje službeno je započelo tijekom svibnja. Kao otvorena platforma za fotografsku izvrsnost pametnih telefona, ovogodišnje natjecanje potiče korištenje jedinstvenih perspektiva i neograničene kreativnosti kako bi se mobilnoj fotografiji dalo dublje umjetničko značenje i estetski izraz. Natjecanje i prijave za HUAWEI XMAGE Awards 2024. globalno su otvorene, a zadnji rok za registraciju radova je 15. rujna 2024. u ponoć po pekinškom vremenu (GMT+8).

Više informacija o HUAWEI XMAGE nagradama i upute za sudjelovanje u natjecanju možete naći na službenim stranicama tvrtke.