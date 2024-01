The Smile u pulskoj Areni

The Smile, super bend kojeg čine Thom Yorke i Jonny Greenwood iz Radioheada, jednog od najutjecajnijih bendova današnjice i Tom Skinner iz Sons of Kemet vraća se u Hrvatsku, i 15. lipnja nastupa na pozornici pulske Arene. Koncert u Puli dio je europske turneje na kojoj će The Smile od ožujka do kolovoza posjetiti preko 15 zemalja, a na svima koncertima kao gost nastupit će i britanski glazbenik James Holden.

The Smile su nedavno najavili i novi studijski album "Wall of Eyes" s osam novih pjesama koji će 26. siječnja objaviti izdavačka kuća XL Recordings. Drugi studijski album ove "super-grupe" snimljen je u studijima Oxford i Abbey Road, producirao ga je i miksao Sam Petts-Davies, a sadrži gudačke aranžmane London Contemporary Orchestra. Krajem prošle godine izašao je singl za naslovnu pjesmu Wall of Eyes, a 9. siječnja izašao je i novi singl Friend Of A Friend. Već s prvim singlom bend je pokrenuo suradnju s poznatim redateljem Paulom Thomasom Andersonom koji je režirao video spotove za obje pjesme.

Podsjetimo, The Smile su prije dvije godine odabrali upravo Zagreb kao polazišnu točku svoje debitantske turneje koja je pratila izdanje albuma prvijenca "A Light For Attracting Attention", jednog od najiščekivanijih izdanja 2022. Album i nastupi uživo dočekani su s oduševljenjem glazbenih medija kao što su The Guardian, Pitchfork, The Observer, The Needle Drop, Rolling Stone, New York Magazine, Uncut, MOJO te starih i novostečenih fanova. Kritičari su bend nazvali "Radiohead u power trio formatu", a The Smile su uspjeli stvoriti sasvim novi i svojstveni glazbeni izričaj, privući novu publiku i otključati potencijal još jednog velikog benda.

Pretprodaja ulaznica za fanove The Smilea putem njihove službene web stranice kreće u srijedu 10. siječnja u 10 sati, a generalna prodaja u petak 12. siječnja u 10 sati putem Eventima.