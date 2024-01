Descartes a Kant na INmusicu

Hvaljena četvorka iz meksičke Guadalajare, Descartes a Kant eklektičan je spoj punka, metala, popa, shoegazea i cabareta zaokružen nezaboravnim i nepredvidivim nastupima uživo - toliko jedinstvenim da je čak i Wall Street Journal pisao o njima: 'Svaki pokušaj opisivanja njihove glazbe samo je umanjenica pravog doživljaja.

Glasno je, živahno, nevjerojatno maštovito, sofisticirano, smiješno i divlje; kao da Frank Zappa dirigira Yeah Yeah Yeahse predvođene Albertom Aylerom kao frontmenom'. Naziv su preuzeli iz filozofske knjige koja sadrži poglavlje pod naslovom 'Od Descartesa do Kanta', koja je uokvirila početak moderne ere, nastojeći napraviti analogiju s kontrastima u glazbenom stilu karakterističnom za bend na njezinim počecima. Descartes a Kant su predvodnici živahne meksičke eksperimentalne glazbene scene koja se neprestano razvija, a pažnju svijeta već su ugrabili.

Predvođeni snažnim ženama, njihova prethodna dva studijska izdanja 'Paper Dolls' i 'Il Visore Lunatique' provela su ih diljem svijeta - od Meksika, SAD-a, Rusije, Brazila, i dr. Posljednji studijski album Descartes a Kant, 'Victims Of Love Propaganda', prvo je američko studijsko izdanje pod palicom legendarnog Stevea Albinija, nakon čega je uslijedila turneja s novim bendom Davea Lombarda (Slayer) i Mike Pattona (Faith No More, Mr. Bungle) Dead Cross te nastupi na brojnim festivalima kao što su Roskilde, Iceland Airwaves, kolumbijski Rock al Parque i dr.

Descartes a Kant pridružuju se već impresivnom programu povratničkog INmusic festivala #16 uz The National, The Smashing Pumpkins, Hozier, Paolo Nutini, Dogstar, Viagra Boys, The Gaslight Anthem, Sleaford Mods i brojne druge izvođače!

Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #16 dostupne su putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 99 EUR (+ troškovi transakcije) te u Dirty Old Shopu (Tratinska 34, Zagreb) po cijeni od 99 EUR, dok su sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 49 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne putem službenog festivalskog webshopa.