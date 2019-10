The Mystery of the Bulgarian Voices i Lisa Gerrard ovaj petak u Laubi

Senzacionalni The Mystery of the Bulgarian Voices nakon punih 16 godina i koncerta u Lisinskom ponovo dolaze u Zagreb. Ovoga će puta jedna od najvećih svjetskih world music atrakcija nastupiti u Laubi, a na velikoj pozornici jedinstvene kuće za ljude i umjetnost pridružit će im se jedna od najvećih australskih glazbenica u povijesti Lisa Gerrard.

Otkad su prije točno 30 godina osvojile Grammyja za world music album godine, nekadašnji je ženski zbor Bugarske radiotelevizije doživio svjetsku slavu i status jednog od najposebnijih vokalnih ansambala uopće. Začetak njihovog planetarnog uspjeha datira iz sredine osamdesetih kad je Peter Murphy, pjevač grupe Bauhaus, Ivu Wattsu-Russellu, osnivaču diskografske kuće 4AD, dostavio snimke koje je kroz 15 godina istraživanja pod imenom Le Mystère des Voix Bulgares skupio i objavio švicarski etnomuzikolog Marcel Cellier. 4AD je ubrzo objavio reizdanja albuma, od kojih je Volume Two zaslužio već spomenuti Grammy.

Jedna od najvećih vrijednosti ovog iznimnog projekta bila je i ostala njihova težnja da se njegovanje autentične vokalne tradicije povezuje sa suvremenim glazbenim stremljenjima, pa je tako beat boxing postao neizostavnim dijelom njihovih nastupa, a nisu bile rijetke ni suradnje s drugim velikim glazbenicima diljem svijeta. Jedna od takvih je i suradnja s predivnom Lisom Gerrard, pjevačicom i kreativnom polovicom legendarnih australskih Dead Can Dancea, s kojom su prošle godine objavile izvrsno prihvaćeni album "BooCheeMish". Tijekom gotovo četrdesetogodišnje karijere Lisa je osim s Dead Can Dance ostvarila i zavidnu samostalnu karijeru koja je kulminirala glazbom koju je za filmove skladala s veličinama poput Ennija Morriconea ili Hansa Zimmera. Upravo je s Hansom Zimmerom bila nominirana za Oscara, te osvojila Zlatni globus za glazbu koju su skladali za blockbuster „Gladijator", film čiji je vrhunac predstavljala pjesma "Now We Are Free" u kojoj je Lisin neviđeni i skladateljski i pjevački dar zasjao punim sjajem.

Lauba će se za ovu priliku transformirati u koncertnu dvoranu sjedećeg tipa s numeriranim ulaznicama.

Ulaznice za koncert 11.10. po cijeni od 190 kuna i 220 kuna nalaze se u prodaji u Dirty Old Shopu, Tratinska 18, i Rockmarku, Berislavićeva 13.