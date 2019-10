Outlook & Dimensions Festival 2020. dolaze u The Garden Resort u Tisnom

Nakon što su godinama bili dio priče u Puli i na tvrđavi Punta Christo, Outlook i Dimensions festivali se sele u Dalmaciju u ljeto 2020. Outlook je rasporedu od 30. srpnja do 4. kolovoza, dok se Dimensions nastavlja u tjednu od 13. do 18. kolovoza 2020., a oba festivala održavat će se na tri lokacije, u amfiteatru i tvrđavi svetog Mihovila poviše Šibenika, klubu na otvorenom Barbarella's i u skrivenom privatnom zaljevu The Garden Resorta u Tisnom.

Outlook festival također je otkrio novi pristup naziva Outlook Origins, s kojim se vraća originalnim korijenima koji su izgradili najveće svjetsko slavlje sound system kulture.

Najava Outlook festivala

Prekrasni ambijent šibenske tvrđave svetog Mihovila iz 11. stoljeća bit će lokacija večeri otvorenja za oba festivala, a više informacija o ulaznicama i programu stiže uskoro.

Komadić raja na jadranskoj obali, The Garden Resort u Tisnom je mjesto s kristalno čistim morem, okupano sunčanim danima i zvjezdanim noćima. Idilična i intimna lokacija novo je idealno mjesto za zaljubljenike u glazbu iz svih dijelova svijeta. The Garden Resort uklopio je tri različite pozornice. Legendarni Beach stage nalazi se odmah uz more, s pogledom na cijeli zaljev s dojmom da plešete u moru. Glavna pozornica je savršena za glavne izvođače, a obližnji i intimni Olive grove smjestio se uz nisku maslina i savršeno je mjesto za nove generacije talenata.

Jedan od najposebnijih klubova na svijetu, udaljen samo kratku vožnju od festivala, Barbarella's je poznato mjesto za izlazak koje uz otvoreno nebo osvjetljavaju zvijezde. Moćni Sinai Soundsystem bit će instaliran kako bi osigurao originalni duh Outlooka i Dimensionsa i vodit će posjetitelje u ranojutarnje sate.

Najava Dimensions festivala

Jedan od glavnih razloga za dolazak na novu lokaciju je i mogućnost da se svakog gosta dočeka u prekrasnom Tisnom. Ovo ribarsko selo puno restorana, barova, pekarnica, hotela i privatnih apartmana, Tisno je savršena lokacija za opuštanje nakon festivala. Gradić je smješten na samo 10 minuta pješice of The Garden Resorta, a mjesto nudi i obilje luksuznih privatnih apartmana za grupe posjetitelja. Zadarski i splitski aerodromi su u blizini i na samo sat vremena vožnje, a nude veliki izbor povoljnih letova za oba festivala.

Outlook Origins

Novi pristup nazvan je Outlook Origins, a slavit će originalna načela koja su bila sastavni dio prvih godina festivala, koji novi dom pronalazi u The Garden Resortu. Prvotno smješten u Petrčanima, The Garden je bio mjesto gdje je Outlook festival počeo svoju pustolovinu sada već davne 2008. godine. Festival se priprema vratiti u intimno okruženje još jednom kako bi u Tisnom slavio ideju koja ga čini tako jedinstvenim i voljenim. Festival će na vrsno biranom lineupu uvrstiti ključne žanrove koje su Outlook učinile onim što jest, uz dubstep, dub & reggae, drum & bass, jungle i grime, a program će se bazirati oko biranih partnera sa scene koji će uz festivalski tim osigurati da se očuva naslijeđe festivala, a njihova imena će biti uskoro objavljena.

Nick Colgan, domaćin lokacije The Garden Resort: "The Garden Resort daje dobrodošlicu Outlook i Dimensions festivalima koji su sjajan dodatak našim ljetnim intimnim događajima s ograničenim kapacitetom i obiteljskom atmosferom. Lijepo je vidjeti da The Garden Resort i svi organizatori rade zajedno na osiguravanju individualnog umjetničkog smjera za svaki događaj i omogućavaju da Outlook i Dimensions imaju novi dom nakon godina boravka u Puli. Outlook je počeo svoj put u The Gardenu u Petrčanima, pa je sjajno vidjeti da se opet vraća u naš dom. Uz ukupno osam festivala ovo će biti sjajna sezona za The Garden, Tisno i cijelu županiju."

Ivan Klarin, načelnik općine Tisno: "Oba nova festivala su još značajni zamah našem turističkom gospodarstvu, a još više i samom brendiranju našeg mjesta i otoka. Govorimo o festivalima koji već godinama u Puli imaju svoju publiku i drago mi je što ćemo ih od sljedećeg ljeta ugostiti u Tisnome. Svakako me veseli što je ovo nadogradnja na sve događaje koji su činili uspješnu prošlu godinu i nastavak sjajne sezone koja nas čeka idućeg ljeta."

Festivalske ulaznice

Outlook Origins i Dimensions 2020. obećavaju intimno i uzbudljivo iskustvo u novom poglavlju za oba festivala. Jako ograničen kapacitet da naslutiti da će se ulaznice rasprodati. Prve ulaznice za strano tržište su dostupne na službenim stranicama, a informacije o regionalnim ulaznicama stižu uskoro.