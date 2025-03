The Murder Capital dolaze na INmusic festival #17

The Murder Capital, bend osnovan 2018. u Dublinu, jedan je od najhvaljenijih novih izvođača, a ističe se post-punk zvučnom eksplozijom, dubokim introspektivnim tekstovima i energičnim nastupima. Ovu petorku čine James McGovern (vokal), Damien Tuit (gitara), Cathal Roper (gitara), Gabriel Paschal Blake (bas) i Diarmuid Brennan (bubnjevi).

Svojim inovativnim pristupom neprestano pomiču granice post-punk zvuka, pružajući emotivnu snagu kroz svaku pjesmu te ih je glazbeni kritičar Damien Morris za The Guardian s pravom opisao kao 'povratak bubnjarskim dionicama Joy Divisiona, koje se isprepliću s naletima basa, a tu je i tiho-glasno-tiho pjevanje poput Pixiesa, kao i utjecaj bendova Shame i Savages, dok pjesme poput 'Green & Blue' podsjećaju na PJ Harvey i Bad Seeds.'

Bend je dosad objavio tri albuma, a drugi po redu, nazvan 'Gigi's Recovery' snimili su u Los Angelesu pod produkcijskom palicom Grammyjevca Johna Congletona. U veljači 2025. godine objavili su album 'Blindness' koji je, prema riječima frontmana McGoverna, njihovo najjače i najkoherentnije izdanje do sada, s pjesmama koje istovremeno istražuju osobne i političke teme. Domaće obožavatelje stekli su 2024. godine nastupom kao predgrupa Nicku Caveu u Zagrebu, a na INmusic festival #17 dolaze s ciljem potpunog osvajanja publike.

The Murder Capital pridružuju se već najavljenim glazbenim divovima, koji će od 23. do 25. lipnja 2025. godine nastupati sedamnaestom izdanju INmusic festivala, poput Kings of Leon, Massive Attack, Air, Fontaines D.C., Michael Kiwanuka, The Streets, St. Vincent, Foster the People, Press Club, Kim Deal, Yard Act, i brojnim drugima!

Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #17 za samo 109 EUR (+ troškovi transakcije) dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije).