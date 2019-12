The Killers treći headlineri 15. INmusic festivala

The Killers, svjetski poznati američki rock bend iz Las Vegasa, prvi put će nastupiti u Hrvatskoj kao treći headliner 15. INmusic festivala, objavili su organizatori zagrebačkog festivala koji će se održati od 22. do 24. lipnja.

Dobitnici sedam Grammyja, vlasnici pet multiplatinastih studijskih albuma i desetak hitova kontinuirano prisutnih u radio eterima posljednjih petnaestak godina u Zagrebu će nastupiti kao headlineri uz Deftones i Becka, u sasvim američkom line-up jubilarnog INmusica.

Bend su osnovali 2001. pjevač i klavijaturist Brandon Flowers i gitarist Dave Keuning, a godinu dana kasnije pridružuju im se Mark Stoermer na bas-gitari i Ronnie Vannucci Jr. na bubnjevima.

Odabirom imena nagovijestili su tko su im uzori, jer je Killers bio natpis na bubnjevima izmišljenog benda u video spotu "Crystal" New Order, a zanimljivo je da je Flowers svojedobno s tom britanskom grupom nastupio na festivalu T in the Park, izvodeći upravo tu pjesmu.

Glazba Killersa bila je nešto sasvim drugačije na tadašnjoj lasvegaškoj sceni, kojom su dominirali punk, nu-metal i rap izvođači. Kritičari su ih opisivali kao bend retro prizvuka koji stvara mješavinu britanskog popa, novog vala, synth-popa i modernog indie rocka.

Prvi album "Hot Fuss" objavili su 2004., a potom su uslijedili "Sam's Town" (2006), "Day & Age" (2008), "Battle Born" (2012) i "Wonderful Wonderful" (2017).

Objavili su i kompilaciju B-strana i rijetkih pjesama "Sawdust" (2007), album uživo "Live from the Royal Albert Hall" (2009), album najvećih hitova "Direct Hits" (2013) i božićnu kompilaciju "Don't Waste Your Wishes" (2016).

Dobre kritike i prijem kod publike potvrdili su na brojnim koncertima u više od pedeset zemalja na šest kontinenata, imali su niz rasprodanih stadionskih nastupa, bili headlineri na Galstonburyu, Lollapaloozi i Coachelli.

Već sada imaju rasprodanu turneju po Velikoj Britaniji i Irskoj, koja će se održati u svibnju i lipnju 2020., neposredno prije zagrebačkog koncerta.

"Mr. Brightside", "Somebody Told Me", "All These Things That I've Done", "Smile Like You Mean It", "When You Were Young", "Read My Mind", "Human", "The Man" neki su od hitova koje bi Killers mogli izvoditi u Zagrebu, uz pjesme s novog, šestog albuma "Imploding the Mirage", čiji su izlazak najavili za proljeće.