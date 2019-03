The Cure potvrdili završetak novog albbuma

The Cure, jedan od najutjecajnijih bendova svih vremena krenuli su na turneju u sklopu koje dolaze i na naš najveći open air festival u lipnju ove godine gdje će održati višesatni koncert i provesti nas kroz bogatu karijeru. The Cure su također potvrdili da su završili novi album!

The Cure su prije nekoliko mjeseci najavili turneju za 2019. godinu u slavljeničkom duhu 40. rođendana benda, koja je službeno započela nastupom u južnoafričkom Johannesburgu prošli tjedan.. Na turneji, u sklopu koje dolaze i na jarunsku pozornicu ovoga ljeta, ovaj legendarni bend svirat će presjek vrhunskih hitova iz svoje karijere. The Cure je zamolio INmusic festival prilagodbu vremenskog rasporeda nastupa izvođača na festivalu, kako bi mogli održati koncert na n INmusic festivalu #14 u trajanju od preko dva sata, točnije dva sata i 20 minuta. "A Forest", "Boys Don't Cry", "The Love Cats", "Lullaby", "Just Like Heaven", "Lovesong", "Pictures of You" i "Friday I'm In Love" samo su neke od legendarnih pjesama koje ćemo slušati na glavnoj pozornici INmusic festivala ove godine.

Nakon Južne Afrike bend kreće na australsku turneju, gdje su između ostaloga najavili čak četiri nastupa u Opera Houseu u Sydneyju. Zbog ogromnog interesa publika je ulaznice mogla kupiti po cijeni od 150 eura po koncertu putem lutrije. Točnije, ulaznice su se mogle nabaviti samo u slučaju da kupac ima sreće i bude izvučen na lutriji. Da je interes za ovaj veličanstveni bend u svim dijelovima svijeta ove godine i više nego velik svjedoči i činjenica da su svi koncerti u Opera Houseu rasprodani odmah. Također, The Cure će uz INmusic festival #14 biti i headlineri legendarnog Glastonburyja.

The Cure su nesumnjivo jedan od najuspješnijih alternativnih rock bendova svih vremena - uz preko 27 milijuna prodanih albuma, 13 izdanih studijskih albuma i više od 30 singlova, neosporna je činjenica da se malo tko osim Roberta Smitha i družine može pohvaliti da su oblikovali čitavi glazbeni žanr i utjecali na toliko glazbenika širom svijeta u istoj mjeri kao The Cure. Od prvog do posljednjeg albuma nisu razočarali publiku ni kritiku, a njihov novi album, četrnaesti po redu i prvi u proteklih deset godina je tek pred nama. Robert Smith je potvrdio da je album gotov, a za britanske medije je istaknuo kako je bend uživao u snimanju novog diskografskog izdanja nakon desetogodišnje studijske pauze. Smith je dodao i da im je poticaj za završetak albuma bila činjenica da je bend primljen kao novi član Rock And Roll Kuće slavnih ove godine, a u koju će ih na svečanoj ceremoniji u Clevelandu 29. ožujka uvesti Trent Reznor iz Nine Inch Nailsa. The Cure će time i formalno biti primljeni u društvo suvremenih klasika čiju je vrijednost potvrdio sud vremena.

Cijene ulaznica za dan kada nastupa The Cure bit će 499 kn koliko košta i trodnevna ulaznica za festival do 29. ožujka. Trodnevne ulaznice značajno su povoljnije radi promoviranja festivalske kulture i otvorenosti prema raznim glazbenim stilovima. Trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival mogu se nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 499 kn (+ troškovi transakcije), u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn. Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.

Podsjetimo, uz legendarne The Cure, na INmusic festival dolaze Foals, Suede, Garbage, The Hives, LP, Johnny Marr, Santigold, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Sofi Tukker, Peter Bjorn and John, Skindred, Zeal & Ardor, Fontaines D.C., Black Honey, Mangroove te Edi East Trance Bluesu uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja.

Vrhunski program i iznimno povoljnu cijenu ulaznica INmusic festivala prepoznao je i jedan od najvažnijih glazbenih časopisa na svijetu, kultni New Musical Express koji je zagrebački INmusic festival proglasio najboljim i najpovoljnijim festivalom u Europi.

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.