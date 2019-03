Miljenici Mikea Pattona ove srijede u Zagrebu - ZU

Kad veliki Mike Patton za svoj label Ipecac Recordins odabere bend iz Rima, bez razmišljanja znaš da taj bend vrijedi poslušat, a to već zna i zagrebačka publika. Monolitni zid buke sazidan od miksa avangardnog metala, free jazza, no wavea, elektornike, psihodelije... čime stvaraju vjerojatno jedan od najboljih LIVE doživljaja.

ZU je bend koji stvarno moraš doživjeti lajv, a u srijedu 27. ožujka to i možeš u Vintage Industrialu jer se bend vraća, ako smo dobro izbrojali, ČETRNAESTI PUT, a ovom prilikom slave 10. obljetnicu izlaska genijalnog albuma 'Carboniferous', koji je kooproudicrao Mike Patton te ujedno i vokalno gostovao na pjesmama 'Soullympics' i 'Orc'.

INFORMACIJE O KARTAMA - 55 u pretprodaji, 70 na dan....

ZU - www.facebook.com/vajrazu // zuism.net

Od 1990., Zu su prošli dugi put od malog nepoznatog tria iz Rima do jednog od najtraženijih bendova na svjetskoj avant metal punk jazz i mathcore sceni. Uz samostalna izdanja objavili su desetine kolaboracijskih projekata s različitim gositima (Mats Gustafsson, Eugene Robinson, Nobukazu Takemura, Dälek, Eugene Chadbourne...), a na albumima su im gostovali i spomenuti Mike Patton, Barney Greenway (Napalm Death), King Buzzo (Melvins) i Mnogi Drugi. 

ČLANOVI:

Luca T. Mai - sax

Massimo Pupillo - bas

Tomas Järmyr - bubanj

DISKOGRAFIJA:

1999 - Bromio

2000 - The Zu Side of the Chadbourne

2001 - Motorhellington

2002 - Igneo

2003 - Live in Helsinki

2004 - Radiale

2004 - Eccentrics, Issue #1 Hinterlandt / Zu / Can Can Heads

2005 - The Way of the Animal Powers

2005 - How to Raise an Ox

2005 - Zu/Dälek feat Økapi

2006 - Rai Sanawachi Koe Wo Hassu

2006 - Zu/Iceburn - PhonoMetak 10" Series No. 1

2007 - Identification with the Enemy: A Key to the Underworld

2008 - Il Teatro degli Orrori/Zu

2008 - Zu/Xabier Iriondo/Damo Suzuki PhonoMetak 10" Series No.4

2009 - Carboniferous

2014 - Goodnight Civilization EP

2014 - Zu & Eugene Robinson - The Left Hand Path

2015 - Cortar Todo

2017 - Jhator

2018 - ZU93 Mirror Emperor