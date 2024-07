The Cult počeli europsku turneju, potvrđena set lista s najvećim hitovima

Već u prvih par koncerata iskristalizirala se set lista koja sadrži isključivo njihove najveće hitove.

The Cult - „She Sells Sanctuary"

„She Sells Sanctuary", „Love Removal Machine", „Rain", „Rise", „Sweet Soul Sister", „Spiritwalker", „Brother Wolf, Sister Moon", „Edie (Ciao Baby)", „Fire Woman", „In The Clouds", „The Witch", „Wild Flower" i mnogi drugi rock klasici odjekivat prvim koncertom grupe The Cult u Opatiji. Jedan od najomiljenijih rock bendova ovih prostora u proteklih 40 godina i danas predvode neuništivi Ian Astbury i Billy Duffy, a prvi dio europske turneje započeli u Madridu 12. srpnja.

Stari kontinent će obići u dvije ture - 18 koncerata je na rasproredu u srpnju i kolovozu, a uključuje Španjolsku, Portugal, Češku, Irsku, Austriju, Italiju, Švicarsku, Poljsku, Njemačku, Švedsku, Nizozemsku, Dansku te Hrvatsku. Velikoj Britaniji će se vratiti u listopadu i studenom, a preostale mjesece grupa će provesti na cesti u Kanadi, SAD-u, Australiji i Novom Zelandu. Na Ljetnu pozornicu stižu u petak, 26. srpnja, a kao predizvođač će nastupiti kantautor Jonathan Hultén.

The Cult - „Sweet Soul Sister"

The Cult je osnovan 1984. godine u Engleskoj, a ovaj post-punk bend u karijeri dugoj četiri desetljeća prodao je milijune albuma i uhvatio brojne međunarodne i američke zlatne i platinaste ploče. Ian Astbury (vokal) i Billy Duffy (gitara) objavili su 11 studijskih albuma tijekom karijere Culta. Bend, nazvan "Šamanski gotici", stekao je međunarodnu slavu s albumom „Love" iz 1985. godine na kojem se nalazi rock himna "She Sells Sanctuary", kao i jednako uspješan nastavak, "Rain". Izdanje „Electric" je stiglo 1989. godine, uz novinarske recenzije koje su rekle da je kolekcija pjesama (posebno "Love Removal Machine", "Wild Flower" i "Lil' Devil") "samouvjerena, da se grči i zavija". Najnoviji rad The Culta je „Under the Midnight Sun". Recenzija albuma s osam pjesama sažeto je rekla "neugasivi melodramatičari rocka još uvijek imaju vatru u očima". Krajem 2023., Astbury i Duffy ponovno su osnovali Death Cult za niz koncertnih nastupa, uključujući i jedan američki datum u The Theatre at The Ace Hotel te ograničen broj britanskih datuma, uključujući rasprodane koncerte u Brixton Electricu. Tijekom prvih mjeseci 2024., bend je nastupao u The Howard Stern Showu i započeo seriju reizdanja svojih cijenjenih albuma na vinilu.

Ulaznice za opatijski koncert u prodaji su po cijeni od 47 eura. Na dan koncerta za ulaz će trebati izdvojiti 50 eura. Kupiti se mogu u Dirty Old Shopu, Rockmarku, Dallas Music Shopu Rijeka te online i na svim prodajnim mjestima Eventima.