Odlična najava iz Boogalooa

Prošle godine Debeli Precjednik obilježio je 30 godina aktivne glazbene karijere i objavio svoj sedmi album „Atomac" koji je nedugo nakon objave predstavljen i na vinilu. Debeli Precjednik nastao je 1993., angažiranim i osobnim tekstovima uvijek su promicali toleranciju, a kroz besprijekorne live nastupe pune pozitivne energije komunicirali svoju ideju punka, kako sami kažu, s puno prijateljstva i srca. Iza sebe imaju odrađeno više stotina koncerata, nekoliko europskih turneja, a svirali su i s punk velikanima kao što su NOFX, SNFU, Jello Biafra and GSOM, Lagwagon i drugima.

Muscle Tribe of Danger and Excellence - Lumberjack or Fisherman (HD VIDEO)

MTDE su 2011. godine oformili iskusni članovi domaće alternativne scene te su u prvih nekoliko godina djelovanja skupili impresivan broj odrađenih koncerata za koje se uvijek tražila karta više. Diskografija im se, uz aktualni EP „Call If You Need Anything Else", sastoji od albuma „Eagles and Chainsaws" (2013.), EP-a „...And Bears"(2013.), EP-a „New Songs" (2016.) te kompilacijskog albuma „Eagles and Chainsaws and Bears: The First Five Years of Muscle Tribe of Danger and Excellence" (2016.). Uz koncertne aktivnosti MTDE nastavlja vlastitim tempom obogaćivati krvnu sliku domaće alternativne scene.

ULAZNICE

Cijena Earlybird ulaznice iznosi 11 eura, u pretprodaji cijena ulaznice će biti 13 eura, a na dan koncerta za ulaznicu će biti potrebno izdvojiti 15 eura. Pretprodajno mjesto je Dirty Old Shop (Tratinska 34), a ulaznice je moguće nabaviti i online putem Entrija.

Koncert organizira Dostava Zvuka.