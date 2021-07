The Boss i ekipa za preporod New Yorka

Demokratski gradonačelnik Bill de Blasio najavio je početkom lipnja ovaj koncert za 21. kolovoza, premda nadnevak još nije potvrđen.

Organizator događaja, producent Clive Davis, rekao je u toj prigodi da želi okupiti osam "zvijezda" na trosatnom koncertu na kojemu se očekuje oko 60.000 ljudi, uz televizijski prijenos diljem svijeta.

Većina ulaznica treba biti besplatna.

Sedamdesetjednogodišnji rock pjevač iz New Jerseyja kojeg zovu The Boss, prvi je među popularnim izvođačima prošlog tjedna nastavio svoju predstavu na Broadwayju, intimnu priču koju je prekinula pandemija, i to pred cijepljenom publikom.

Cijena ulaznica za tu veoma posjećenu predstavu ovisi o večeri, ali rijetko je niža od 200 dolara.

Američki kantautor Paul Simon (79) održao je 2018. turneju kojom se trebao oprostiti od nastupa.

Jennifer Hudson (39), pjevačica R&B-a i glumica, najmlađa je od triju imena koje je najavila gradska uprava.

Hudson glumi Arethu Franklin u biografskom filmu "Respect" koji treba izaći u kolovozu i kojim se odaje priznanje "kraljici soula" umrloj 2018.