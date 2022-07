Tenisice vam zaudaraju? Sredite to časkom...

Tenisice vrlo često počnu "mirišati" na način koji vam se sigurno ne sviđa - a to je obično ljeti, kad većina ljudi hoda u tenisicama bez čarapa. No, i to se može srediti...

Recimo, u stare hulahupke ubacite nekoliko mjerica sode, zavezati ih i staviti u cipele. Osim toga, u cipele stavite i dvije ili tri neiskorištene vrećice čaja, ovisno o tome koliko zaudaraju, i ostavite da stoje 24 sata.

Za uklanjanje jakih mirisa upotrijebite deterdžent za pranje rublja i ocat. Ako se tenisice mogu prati u perilici rublja, stavite ih na laganu temperaturu s malom količina deterdženta za rublje i jednom čašom octa. Nemojte dodavati omekšivač jer bi ih on mogao uništiti, a nakon što se operu, tenisice stavite da se suše na suncu.

Neki savjetuju i da tenisice možete staviti u zamrzivač. Prvo s njih uklonite svu prljavštinu, zatim ih zamotajte u plastičnu foliju i na nekoliko sati stavite u zamrzivač. Hladnoća dokazano djeluje kod uklanjanja mirisa, a folija će zaštititi hranu od kontaminacije.

Još jedan savjet uključuje zdjelicu i alkohol. Napunite zdjelicu alkoholom, natopite komadić vate i alkohol nanesite na potplat cipele dok ga potpuno ne prekrijete. Budući da je prirodni antiseptik, alkohol će dezinficirati cipelu i 'isušiti' miris