Tamikrest - ove nedjelje četvrti put stižu u Vintage Industrial

"Tamikrest - vrhunski rock bend 21. stoljeća koji sasvim slučajno živi usred jedne od najudaljenijih pustinja na svijetu..."

"Najmoćniji pustinjski rock do sada... Glazba Tamikresta gori pravednom snagom koja je gotovo zastrašujuća."

Tamikrest na jeziku tamasheq znači raskrižje, poveznica. Budući da pet članova benda dolazi iz različitih krajeva svijeta, to je idealna riječ za opisivanje benda. Njihova glazba je posveta tuareškom identitetu, obogaćena modernim rock utjecajima. Tekstovi pjesama govore o neprekidnoj čežnji za slobodnim svijetom. Kroz poruke svojih pjesama, Tamikrest želi približiti tamasheq poeziju i kulturu stanovnicima svijeta većeg od beskraja Saharske pustinje.

"Pustinja nas ugošćuje, jezik nas ujedinjuje, kultura nas povezuje."

Priča počinje u Kidalu, glavnom gradu osme regije Malija kada su odlučili osnovati bend sa samo dvije stare, ručno izrađene gitare. I bacili su se na posao... Nekoliko godina kasnije, Tamikrest se može ponositi svojim putem. Bend je svirao na brojnim velikim međunarodnim pozornicama i ima obožavatelje diljem svijeta. Danas Tamikrest zvuči čvršće nego ikad. Petorka (solo gitara, ritam gitara, bas, djembe i bubnjevi) pravi je užitak za uši i oči! Pustolovna glazba s daškom poznatog. Tamikrest nam se četvrt put vraća s živopisnom rock'n'roll stavom. Njihov najmoćniji album još od hvaljenog Chatma iz 2013. godine, "Tamotaït" iz 2020. predstavlja bend u punoj snazi - glasniji, s još izraženijim meditativnim atmosferama i razmišljanjima o stanju Sahare i svijeta izvan nje.

Četvrti dolazak Tamikresta u Vintage donosi eksplozivnu rock'n'roll energiju i atmosferu.