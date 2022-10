Talking Head Case nova je predstava u SABMARINE produkciji zbog koje ćete zavoljeti domaću suvremenu plesnu scenu.

Talking Head Case treća je po redu suvremena plesna predstava u SABMARINE produkciji: nakon plesnog spektakla Boys Boys Boys i romantičarskog Individue(t)a, stiže nešto sasvim novo. Premijera nas očekuje u petak, 21. listopada 2022. u 20 sati u Zagrebačkom plesnom centru.

Dvije glave su bolje od jedne?

Utišavamo se kako bi se mogli čuti.

Zajedno smo jači.

Zajedno smo pametniji.

Ako uspijemo - dijelimo slavu,

ako ne uspijemo - upiremo prstom.

Odgovornost dijelimo po zasluzi.

Zasluge po odgovornostima.

Jedan mozak dijelimo po glavamo.

Utišavamo sebe kako bi se mogli čuti.

Upravo se s ovom problematikom susrećemo u Talking Head Case-u, predstavi koja na površinu izvlači duboko zakopane kontradikcije koje se skrivaju unutar naših tijela postavljajući pitanje: koji je to najidealniji mehanizam za pomirenje vlastitog sa tuđim svjetovima?

Predstava postavlja čak četiri plesača na scenu što je u okvirima nezavisne plesne scene i više no izazovno, kako zbog oskudnih financijskih sredstava kojima se plesna scena financira, tako i zbog prenatrpanog rasporeda plesača i autora angažiranih na više projekata paralelno.

Krećući se između orkestriranog zajedništva i karakterima naglašene samostalnosti, plesači Endi Schrötter, Lara Frgačić, Silvija Musić i Karlo Topolovec na sebe preuzimaju zadatak suočavanja sa unutarnjim svijetom likova koje su kreirali; sa osjećajima ukočenosti, nemirnosti, neodlučnosti i netrpeljivosti.

„Plesne predstave nastale u našoj produkciji glase za jedne od najizvođenijih i najzapaženijih plesnih predstava u Hrvatskoj. Naše se plesne predstave uvijek susreću s produkcijskim problemima, no zahvaljujući uigranom i motiviranom timu, sve smo probleme do sad uspješno savladali. Primjerice, dok je Individue(t) premijerno izveden pred 11 osoba, uspio je odigrati više od 20 repriza u 2020. godini i postati najizvođenija plesna predstava te godine u Hrvatskoj. S druge strane, Boys Boys Boys je nastala s ciljem demistificiranja i populariziranja plesa kod muške publike do koje je samo po sebi teško doći. Marketinškom kampanjom koju smo provodili kroz dating aplikacije uspjeli smo doći do šire publike i u Zagrebački plesni centar dovesti osobe koje prvi put posjećuju kazalište.", ističe producentica predstave Sabrina Herak Smoković.

Koreografi Endi Schrötter i Lara Frgačić u suradnji s dramaturginjom Marijom Androić stvorili su predstavu koja odiše izvrsnošću plesne tehnike, no ne ostaje samo estetski privlačna. Autorska glazba Jana Kozumplika nedvojbeno doprinosi dinamici predstave naglašavajući atmosferu pojedinih situacija, uz atraktivne kostime Paule Zoričić te dizajna svjetla Sare Bundalo.

„Novu kazališnu sezonu otvaramo s premijerom Talking Head Case, trećom u nizu plesnih predstava u SABMARINE produkciji. Projekt okuplja kreativnu ekipu iz prijašnjih uspješnica, a na scenu nakon dueta i tria postavlja kvartet u koreografiji koja će svojom virtuoznošću publiku ostaviti bez teksta. Svakom novom premijerom probijamo vlastite granice, preskačemo izazove, održavamo kontinuitet u plasiranju plesnih predstava te odgajamo novu plesnu i kazališnu publiku u Hrvatskoj. Naše su produkcije sufinancirane sredstvima Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija RH, uvrštene su u godišnju selekciju Plesne mreže Hrvatske, a ostvarile su i iznimne rezultate gledanosti s više od 25 izvedbi u protekle dvije korona-godine. Vjerujemo kako će i naš najnoviji projekt rezonirati kako među plesnom zajednicom tako i među mladom publikom kojoj se obraćamo našim projektima." , kaže producent Marin Leo Janković.

Premijera plesne predstave Talking Head Case održat će se u petak, 21. listopada 2022. u prostoru Zagrebačkog plesnog centra, a ulaznice su dostupne ovdje.

Predstava je nastala u SABMARINE produkciji, a u suradnji sa Zagrebačkim plesnim centrom u okviru programa Koreospektar. Projekt je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba i Ministarstva kulture i medija RH.