Tajna najdugovječnijih ljudi na svijetu

Želite li znati tajnu najdugovječnijih ljudi na svijetu? Izgleda da su znanstvenici došli do zaključka koji biste i vi mogli primijeniti. Naime, kako piše Eat This, stručnjaci su u posljednjem istraživanju na ovu temu proučavali prehranu i način života zdravijih naroda diljem svijeta.

Točnije, proučavali su podatke dobivene iz takozvanih plavih zona koje čini pet regija diljem svijeta, gdje živi najviše ljudi koji u prosjeku dožive 100 ili više godina. Upravo su oni postali fokus istraživanja tajni dugovječnosti i zdravog načina života, a posebno su zanimljive njihove prehrambene navike.

Već su ranija istraživanja pokazala kako ljudi na tim područjima većinu jela baziraju na biljnoj prehrani, dok meso konzumiraju u ograničenim količinama. No, to nije sve. U tim dijelovima svijeta ljudi imaju i specifičan način na koji jedu, odnosno koliko hrane ostavljaju u tanjuru.

Među tim plavim zonama je i japanska Okinawa, a njezini se stanovnici kunu u jednostavnu prehrambenu naviku. Naime, oni se drže prehrambenog pravila pod nazivom 80:20. To znači da jedu samo do 80 posto sitosti, točnije, nikad se ne prejedaju. To je, naglašavaju stručnjaci, potpuno drugačije od onoga kako jede većina ljudi.

Ljudi iz Okinawe, pak, imaju potpuno drugačiji odnos prema hrani. Naime, u njihovoj kulturi vrijedi pravilo da jedu sa željom kako bi prvenstveno spriječili bolesti, umjesto da ih liječe kada se one već pojave. Drugim riječima, najdugovječniji ljudi na hranu gledaju kao preventivni lijek, a ne striktno kao potrebu za zadovoljavanjem želje za jelom.