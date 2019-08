Tad Williams stiže na Liburnicon

Festival znanstvene fantastike i fantastike Liburnicon održat će se od 16. do 18. kolovoza u Osnovnoj školi Rikarda Katalinića Jeretova u Opatiji, a počasni gost bit će slavni američki pisac fantastike Tad Williams, najavili su organizatori iz Udruge za razvoj kulture mladih Kulturni front.

Williams je jedan od najprevođenijih autora fantastike danas, a djela su mu prevedena na više od 25 jezika i objavljena u više od 17 milijuna primjeraka. U nakladi izdavačke kuće Algoritam objavljen je i na hrvatskom jeziku. Slavu je stekao trilogijom Sjećanje, Tuga, Trn, u kojoj se mladi momak od kuhinje promeće u junaka na zadatku spašavanja svijeta.

Jednako je popularan i njegov kasniji serijal Sjenovita međa, u kojoj po običaju, inspiraciju crpi iz arturijanskih legenda i kršćanske, starogermanske i keltske mitologije. Bavi se i stripom pa je za popularnu izdavačku kuću DC Comics napisao scenarije za stripove Aquaman: Sword of Atlantis i The Next, navode organizatori Liburnicona.

Među domaćim gostima su fizičari i popularizatori znanosti Ivica Puljak, Saša Ceci i Davor Horvatić. Program festivala čine, uz predavanja, tematski kvizovi, kreativne i znanstvene radionice, nagradni turniri, igre na otvorenom i koncerti domaćih rock bendova.

Za vrijeme trajanja festivala, posjetitelji u igraonici mogu iskušati više od stotinu modernih društvenih igara. Atmosferu Liburnicona će upotpuniti cosplayeri, odnosno posjetitelji kostimirani u likove iz popularne kulture.

U sklopu festivala je i bogat program za djecu s kazališnim predstavama, kreativnim radionicama i popularno-znanstvenim predavanjima prilagođenim mlađem uzrastu.

Liburnicon se uz stalni rast neprekidno održava od 2006. godine, a okuplja preko 2500 posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva.