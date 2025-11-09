Svjež ciklus akrila na platnu Mladena Žunjića

Slikar Mladen Žunjić, suvremeni hrvatski likovni umjetnik, autor obimnog i kompleksnog opusa, u određenim razmacima vraća se djelomično ili ponekad i potpuno na neke prošle, davne zamisli, s kojima se očito je, nedovoljno družio.

Novi ciklus akrila na platnu na standardnom formatu 100 x 90 jedan je od tih zanimljivih povrataka, povrataka većim površinama različitih boja koje skladno funkcioniraju u predviđenom prostoru kompozicije.

Tu je ponajprije dominirajuća crna boja pa bi ciklus mogao slobodno nositi ime Crni ciklus, u kombinaciji sa žutom, crvenom , plavom, smeđom i bijelom . Crna tvori novostvoreni prostor u kome je energija posve utišana, ne osjeća se ni najmanje, a obojane forme levitiraju, oslobođene, bez ograničenja.

Promatrajući novi ciklus stječe se dojam kako energija zacijelo vibrira u nevidljivim volumenima platna, duboko unutra, bubreći i gomilajući se, narastajući do neslućenih granica, sve dok ne uslijedi nezamislivo snažna erupcija i sav kolor jednostavno oboji svijet.

Crni ciklus akrila na platnu Mladena Žunjića neprijeporno govori o izbrušenom izrazu slikara, o jasnoj ideji i aktivnom korištenju kolora.

Snažan apstraktni ciklus, vrlo nadahnut.