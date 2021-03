Povodom Svjetskog dana osoba s Downovim sindromom, koji se simbolično obilježava 21. ožujka svake godine, Svjetski savez mladih Hrvatska vas poziva na online projekciju filma "Lijepo mi je s tobom, znaš" i razgovor s autoricom filma, Evom Kraljević, koji će se održati 21. ožujka 2021. godine. Cilj događaja je podizanje svijesti o osobama s Downovim sindromom i njihovoj ulozi u društvu.

Film "Lijepo mi je s tobom, znaš" je portret dviju sestara, Mije i Eve, koji je nastajao kroz 10 godina. Mia je vesela, otvorena, ima Downov sindrom, ne mari previše za modu i voli ljude. Eva je kamerom bilježila druženja s Mijom kako bi pokušala razumjeti njihov odnos, nadići međusobne razlike i zbližiti se sa sestrom.

Pridružite se online projekciji filma "Lijepo mi je s tobom, znaš" i sudjelujte u raspravi o filmu u nedjelju navečer te tako zajedno s nama obilježite Svjetski dan osoba s Downovim sindromom.

Film je nagrađivan na ZagrebDox 2015. godine HT nagradom publike, na Sarajevo Film Festivalu 2015. godine nagradom EDN Talent Grant te na Liburnia Film Festivalu 2015. godine nagradom publike.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana osoba s Downovim sindromom potičemo sve da iskustvo ljudskog dostojanstva žive u svakodnevnom životu, potiču solidarnost i jednake prilike za sve ljude bez obzira na njihove moguće fizičke i psihičke različitosti.

Film će biti dostupan za besplatno gledanje putem Vimeo platforme tijekom nedjelje 21. ožujka sve do 28. ožujka 2021. godine, no predlažemo gledanje filma u nedjelju 21. ožujka s početkom u 20 sati. Razgovor s autoricom filma, Evom Kraljević, održat će se nakon projekcija filma, odnosno u 21 sat putem aplikacije Zoom. Odgovarajući na različita pitanja Eva Kraljević će otkriti detalje u vezi s idejom filma kao i njegovim nastankom.

Kako biste prisustvovali razgovoru s autoricom filma molimo vas da se prijavite putem prijavnog obrasca na linku: https://forms.gle/sdP9xxyjRnS6cJXr6.

Pristupne podatke za sudjelovanje u Zoom razgovoru s autoricom filma dobit ćete nakon prijave putem prijavnog obrasca.

Eva Kraljević je diplomirala filmsko snimanje na zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti, a kao snimateljica je radila na desetak kratkih, deset srednjometražnih i dugometražnih dokumentaraca, TV drama i reportaža, namjenskih filmova i glazbenih spotova. Godine 2009. osvojila je nagradu za kameru na bienalnom filmskom festivalu FRKA (ADU) s filmom Danijel.

Ovom prilikom prenosimo dio intervjua s Evom Kraljević. Cjeloviti intervju možete pročitati na portalu mimladi.hr putem sljedećeg linka.

U jednom trenutku odlučili ste kamerom bilježiti trenutke s Mijom. Kako i kada je došlo do te ideje?

Do ideje je došlo na ranim godinama dramske akademije na kojoj sam studirala filmsko snimanje. Mia mi je uvijek bila komična i duhovita i voljela sam zapisivati njene zezancije što je onda preraslo u zabilježavanje slikom, kroz kameru. Istodobno, na nekoj podsvjesnoj razini, morala sam ispričati našu, svoju priču i ta me potreba zapravo proganjala dosta dugo dok na kraju nisam počela razmišljati o filmu.

Koja je glavna poruka filma koju ste željeli prenijeti?

Ne znam, po reakcijama publike čini se da je poruka puno, ja svakako nisam svake bila svjesna kada sam film radila. Primarna poruka je bila pokazati da naš život s Mijom nije turoban kao što su ljudi najčešće mislili i posljedično tome nas sažalijevali - užasno me to nerviralo i imala sam potrebu pokazati veselu stranu naše svakodnevice. Toliko sam bila opsjednuta time da pokažem humor i ljepotu našeg suživota, koje je zaista bilo puno, da sam se zapravo - sama pred sobom - bojala otvoriti i onoj teškoj strani našeg odnosa. Naprosto sam podsvjesno odbijala percipirati taj aspekt našeg odnosa. Ta neka svijest se zapravo počela pojavljivati, otvarati tek nakon sto je film završen, kad je krenuo u svoj samostalni život.

Film ste krenuli snimati prije 16 godina. Mislite li da se otad promijenila društvena percepcija o osobama s Downovim sindromom?

Ne znam, ne mogu govoriti o društvu, ali sigurna sam da je naš film pomogao u tome da ljudi koji ga gledaju izlaze iz kina s novim iskustvom i promijenjenim stajalištima, nadam se i predrasudama.

Mislite li da su te osobe valjano integrirane u društvo? Što nam možete reći s obzirom na iskustvo vaše sestre Mije? Biste li posebno izdvojili neku situaciju, događaj?

Nisu. Poslodavci i dalje većinom nisu otvoreni prema zapošljavanju osoba s drugačijim fizičkim/mentalnim potrebama, gradovi i dalje mahom nisu prilagođeni kretanju osoba u kolicima, zastupljenost osoba s drugačijim potrebama u strukturama vlasti i dalje je gotovo nikakva - od tuda sve kreće.

