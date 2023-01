Svjetski dan fetiša - Auralizam

Fetiši možda nisu za svakoga: mnogi od nas ne smatraju se članovima BDSM zajednice, ali neke nas stvari mogu uzbuditi manje ili više od drugih. Jeste li znali da vas sluh može dovesti do orgazma tijekom seksa? Ako vam se to dogodilo, iskusili ste ono što je poznato kao auralizam - i niste jedini. Neke osobe mogu čuti melodiju ili biti očarane određenim zvukovima koji nas uzbuđuju, ali i osjećati veću povezanost sa sobom ili partnerom. Drugim riječima, auralizam je učestaliji i popularniji nego što mislite.

Jednostavno rečeno, auralizam je fetiš temeljen na zvuku, što znači da vas zvukovi mogu, ali i ne moraju, uzbuditi. Kako to točno izgleda razlikuje se od osobe do osobe. Međutim, ukratko, osobe koje uzbuđuje zvuk nesvjesno prakticiraju osviještenu senzualnost. Zvuk koji ih uzbuđuje može biti bilo koji zvuk, i raznolik, baš poput ljudi. Na primjer, netko se može uzbuditi zvukovima koje partner proizvodi u krevetu, dok neki dođu do toga slušajući ASMR (autonomni senzorni meridijalni refleks) ili audio pornografiju.

Auralizam se češće javlja kod žena nego kod muškaraca, što i ne čudi budući da vizualni podražaji više uzbuđuju muškarce, dok ostali aspekti, uključujući zvuk, uzbuđuju i stimuliraju žene. No, bez obzira na spol ili seksualnost, svjedoci smo fascinantnog trenda auralizma na popularnim društvenim mrežama - TikTok trenutno ima više od 75 milijuna pregleda za izraz "što je auralizam".

Dakle, ako mislite da je auralizam nešto što ste doživjeli ili vas samo zanima taj fenomen, LELO donosi nekoliko ideja kako da se bolje upoznate s ovim popularnim fetišem.

1. Istražite

Predlažemo da prvo istražite sve o auralizmu kako biste vidjeli je li to uopće za vas. Stavite slušalice, napravite seksi atmosferu, zgrabite svoju omiljenu seks igračku i pronađite zvukove koji će vam zaokupiti pažnju. SIRITM 2 ima najjače LELO vibracije s opcijom od osam postavki inspiriranih glazbom ili opcijom pulsiranja uz bilo koji ritam koji odaberete.

Kada ste sa svojim partnerom, odvojite trenutak da se usredotočite na zvukove koje proizvodite i razmislite kako se osjećate uz njih.

2. Sjedinite se sa zvukovima

Pokušajte se sjediniti sa svojim partnerom uz različite zvukove: svaki poljubac, stenjanje, dodir kože i svaki drugi mogući zvuk. Neki od njih mogu proizvesti više akustike, baš kao i različiti položaji, stoga se prepustite i vidite kako se osjećate. Pokušajte se opustiti i zaboraviti na sram ili neugodu, jer sve je to normalno. Neće škoditi ako se pritom još i više uzbudite.

3. Budite glasni

Ako niste znali, u krevetu jednostavno ne možete biti preglasni. Riječi i zvukovi ključni su elementi izražavanja zadovoljstva, pa ako vi ili vaš partner obično niste glasni, pokušajte se ovaj put opustiti. Oslobodite svoje prirodne zvukove i usredotočite se na to da se čuje kad uživate. Ovo ne znači da trebate samo stenjati, i "dirty talk" je sasvim u redu.

4. Senzorna distrakcija

Kada uklonite jedno od pet osjetila, ostala se poboljšavaju, pa pokušajte blokirati pristup nekima. Na primjer, ako netko ima povez na očima, više će se usredotočiti na jedno od ostala četiri osjetila, poput dodira ili zvuka. Ako želite isprobati neku senzornu deprivaciju, povez za oči izvrstan je način da potaknete svoju želju ili znatiželju za auralizmom. Važno je samo da to učinite s nekim kome apsolutno vjerujete.

5. ASMR i erotske audio priče

Autonomni senzorni meridijalni refleks (ASMR) je kada osobu stimulira određeni zvuk (ili prizor) - na primjer, čuje nečiji tihi šapat, okretanje stranice, pisanje po papiru, grebanje, šuškanje, itd. Za neke ASMR može biti izvor brige o sebi i seksualne stimulacije, stoga ga vrijedi istražiti ako ste zainteresirani za auralizam.

Količina erotskih audio priča koja je danas dostupna naizgled je beskrajna. Dostupna su mnoga web-mjesta i aplikacije, poput LELO audio erotike, koja je pomno odabrana da izazove trnce u slušnom sustavu. Osmišljena je kako bi vas očarala erotskim pričama, uzbuđenjima i zvukovima kako biste doista mogli istraživati ​​auralizam vlastitim tempom i stilom koji vam odgovara.

6. Živite senzualnije

Ako živite senzualno, seks možete doživjeti kroz svih pet osjetila, što automatski osigurava dodatan užitak i pojačava orgazam. Biti svjestan u svakodnevnom životu, tijekom dnevnih ili uzbudljivih aktivnosti, jedan je od načina da ojačate svoju sposobnost uživanja u auralizmu. Dakle, kada ste vani, šetate trgovačkim centrom, u parku, sjedite u kafiću ili bilo gdje drugdje, budite svjesni zvukova oko sebe. Također, obratite pozornost na zvukove oko sebe kroz dan. Na primjer, tuširajte se u mraku i slušajte samo vodu kako teče i vaše disanje.

Neke tehnike gotovo neizbježno dovode do orgazma. Za neke ljude zvukovi mogu biti moćni ''pomagači'' za deseterostruko povećanje užitka. Auralizam nije nova tehnika ili praksa; već ste to doživjeli. Ako ste vi ili vaš partner vješti u auralizmu, to je važan dio vaše seksualnosti i međusobno bi to trebali znati; ono pomaže ispuniti vaš seksualni život. Iako auralizam nije za svakoga, on je ugodan i relativno siguran način isprobavanja novog iskustva i pogleda na život. Bilo da se koristi u seksualnom ili neseksualnom kontekstu, zašto ga ne isprobati i vidjeti kako vam se sviđa?