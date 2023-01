Seks trendovi koji će podići 2023. na novu razinu

Trendovi seksualnog wellnessa ukazuju na promjenu stava i jedan fleksibilniji i otvoreniji pogled na seks. Prema brendu LELO, to je vidljivo u normalizaciji seksualnog ponašanja, želja i stavova o kojima se prije nije raspravljalo ili su se skrivali. Čini se kako će ovaj pristup seksualnom wellnessu koji je uključen i prihvaćen kao dio našeg sveukupnog zdravlja i dobrobiti biti prisutan, te bismo trebali očekivati ​​kako će on biti temelj svih budućih seks trendova.

Čak i u svijetu nakon pandemije i ukidanju odluke Roe vs Wade, ljudi nastavljaju putem samospoznaje, samootkrivanja i seksualnog oslobođenja. Udaljavanje od srama i tabua, te približavanje obrazovanju i razumijevanju seksa, seksualnosti i seksualnog zdravlja pozitivan je pomak koji može pomoći ljudima da postignu seksualno zdravlje i dobrobit u kojem god obliku žele, a ne da se osjećaju da se trebaju uklopiti u koncept roda, u kojem misle da 'moraju' biti.

Klitoris

Ne, ovo nije 2005. I ne, nismo udarili glavom o pločnik na putu do posla. Istina je. Seksualni užitak žena bio je zanemaren desetljećima iz niza razloga, većinom patrijarhalnih i vezanih uz nerazumijevanje misterija ženskog orgazma i višestrukih orgazama dostupnih samo ljepšem spolu. No, kako napredujemo i kako ženama postaje ugodnije koristiti tehnologiju, ženski užitak i klitoris postaju sve manje tabu tema. Budući da 40-60% žena masturbira, a samo 18% žena doživi orgazam penetrativnim seksom, nije ni čudo što svjedočimo porastu nepenetrativnih uređaja dizajniranih samo za žene.

Zajednička masturbacija

Dok je tradicionalni seks s ljubavnikom isproban i istinski oblik seksualne intimnosti, postoji nešto ozbiljno privlačno u "gledaj, ali ne diraj" aspektu zajedničke masturbacije. Nabavite igračku za sebe i neka vaš partner koristi svoju šarmantnu seks igračku dok oboje uživate u igri i osjećaju. Pokušajte se okrenuti jedno prema drugome, stojeći ili klečeći, što god vam se više sviđa; ne samo da će ovaj položaj pružiti najbolji pogled, nego ćete također biti u najboljem položaju za masturbaciju. Slušanje jedno drugog kako dahće, plače, stenje ili čak zavija dok doživljavate vrhunac podiže cijelo iskustvo i produbljuje vezu. Ako vi i vaš partner dijelite isti ukus za stimulaciju, možete zamijeniti igračke tijekom igre kako biste povećali doživljaj.

Seksom do ublažavanja boli

Ne samo da zdjelično dno ima veliku ulogu u starijoj dobi ili nakon poroda, ono je bitno i kada ste spolno aktivni, jer ga se može svjesno kontrolirati i koristiti za zadovoljstvo. Vježbajte opuštanje i napetost zdjelično dna. Ljudi s visokom tjelesnom napetosti, koji također često stišću čeljust ili su navikli na bolove u području obrva i donjem dijelu leđa, prvenstveno mogu imati koristi od opuštanja zdjeličnog dna; za druge je to učenje "zatezanja", a jačanje zdjeličnog dna je korak naprijed prema svjesnijem i ugodnijem osjećaju tijela. Ipak, pokreti zdjelice u kombinaciji s napetošću i opuštanjem zdjeličnog dna tijekom seksa mogu povećati uzbuđenje i snažno poduprijeti put do orgazma. Ako već poznajete svoje zdjelično dno i možete ga koristiti bez razmišljanja, imate jasnu prednost. U suprotnom, uvijek imate vremena za vježbanje tijekom predigre ili solo trenutaka; i tako izgraditi dulje, jače orgazme. Također, ovo se odnosi na sve spolove!

Doviđenja heteronormativnom i dobar dan etničkim nemonogamnim vezama

Briga o sebi, tzv. self-care, popularna je riječ posljednjih nekoliko godina, ali što je sa samoostvarenjem? Iako je važno imati veze, ono može biti dosadno i natjerati vas da zaboravite na sebe. Uključite se u solo poliamoriju. Na površini, to zvuči kao još jedan izraz za "samca", ali je bliže sinonimu za neovisnost u vezi, bez tradicionalnih prekretnica - braka, djece, zajedničkih bankovnih računa. Ukratko, radi se o ljudima koji su voljni izlaziti i imati više romantičnih i emotivnih veza bez primarnog partnera. U konačnici, to je odmak od heteroseksualnog razvoja veze i odabir drugog puta u romantična i seksualna partnerstva. Dakle, budući da ne postoji jedinstveni put do sreće, zašto ne dati prioritet osobnom rastu i ispunjenju?