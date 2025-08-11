Švicarski ledenjaci ubrzano se tope

Dan gubitka ledenjaka (GLD) svake godine obilježavaju istraživači u Švicarskoj. To je trenutak kada se na ledenjaku otopi sav snijeg i led koji se nakupi tijekom zime.

Ovisno o ledenjaku, ove je godine stigao već krajem lipnja ili početkom srpnja.

"U nekim regijama sjeveroistočne Švicarske na kraju zime nikada nismo imali tako malu količinu snijega na ledenjacim", rekao je za dpa istraživač Andreas Bauder s ETH Zurich o planinskim uvjetima koji ulaze u ljetne mjesece.

"Sve dok ima snijega na tlu, led se neće otopiti. Ali ove je godine topljenje snijega počelo krajem svibnja i brzo se nastavilo tijekom lipnja i srpnja", rekao je.

U Švicarskoj se snježni i ledeni pokrivač detaljno mjeri svakog proljeća i jeseni na oko 20 od otprilike 1400 ledenjaka u zemlji. Između 10 i 15 njih prati se i tijekom ljeta. Ta se opažanja koriste za određivanje Dana gubitka ledenjaka.

Među najvećim švicarskim ledenjacima su ledenjaci Aletsch i Gorner.

U usporedbi s prošlom godinom, ljeto je ove godine počelo s puno manjim zalihama snijega, prema Bauderu. Unatoč tome, ledenjaci su 2024. godine ipak izgubili više mase nego što su dobili tijekom zime.